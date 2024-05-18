Keneler ve Taşıdığı Hastalıkların Artışı: Bilinçlenmek Şart

Keneler ve Hastalık Taşıma Kapasiteleri

Keneler, dünya genelinde önemli sağlık sorunlarına yol açabilen parazitlerdir. Türkiye'de de bu konuda ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Keskin, KKKA hastalığının tanısının konulması ve yaygınlaşmasıyla keneler üzerindeki çalışmaların arttığını belirtti.

Keneler Üzerine Yapılan Çalışmalar

Keskin, 2008 yılından bu yana keneler üzerine araştırmalar yaptıklarını, Ondokuz Mayıs ve Artvin Çoruh Üniversiteleri ile ortaklaşa yabani hayvanlar üzerindeki keneler ve bunların bulaştırdığı hastalıklarla ilgili çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Özellikle yaz aylarında kenelerin aktivitelerinin arttığını ve bu nedenle vatandaşların daha bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

Hyalomma Marginatum ve KKKA Hastalığı

Keskin, "Hyalomma marginatum" cinsi kenenin 2000'li yılların başında popülasyonun artması ve insanlarda KKKA hastalığının görülmesiyle bu konuda araştırmaların yoğunlaştığını belirtti. Türkiye'de ilk defa 2002 yılında Tokat'ta bir hemşirede KKKA hastalığının tespit edildiğini ve bu tarihten sonra insanlar üzerinden gelen keneler üzerine yoğun çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Kenelerin Taşıdığı Diğer Hastalıklar

Keneler sadece KKKA hastalığının değil, aynı zamanda yaklaşık 200 farklı hastalığın taşıyıcısı ve bulaştırıcısıdır. Bu hastalıkların detaylı çalışmalara ihtiyaç duyduğunu belirten Keskin, kenelerin birçok ülkede benzer sağlık sorunlarına yol açtığını ve bu nedenle uluslararası bir sorun olduğunu söyledi.

Tokat ve Çevresinde Artan KKKA Vakaları

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, havaların ısınmasıyla Tokat ve çevresinde KKKA hastalığında artış görüldüğünü belirtti. Üniversitenin biyoloji bölümünde kene türleriyle ilgili önemli çalışmalar yapıldığını ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplanan keneler üzerinde yoğun araştırmalar yürütüldüğünü açıkladı.

Kenelerle Mücadelede Bilinçlenme ve Önlem

Kenelerle bulaşan hastalıklara karşı korunmak için bilinçlenmenin ve önlemler almanın önemine dikkat çekiliyor. Özellikle doğada vakit geçiren bireylerin kenelere karşı önlem alması, kenelerin bulaştırabileceği hastalıklardan korunmada büyük önem taşıyor. KKKA gibi ciddi hastalıklara karşı erken teşhis ve tedavi, hastalığın yayılmasını engelleyebilir.