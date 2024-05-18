Keneler ve Taşıdığı Hastalıkların Artışı: Bilinçlenmek Şart

Keneler ve Hastalık Taşıma Kapasiteleri
Keneler, dünya genelinde önemli sağlık sorunlarına yol açabilen parazitlerdir. Türkiye'de de bu konuda ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Keskin, KKKA hastalığının tanısının konulması ve yaygınlaşmasıyla keneler üzerindeki çalışmaların arttığını belirtti.
Keneler Üzerine Yapılan Çalışmalar
Keskin, 2008 yılından bu yana keneler üzerine araştırmalar yaptıklarını, Ondokuz Mayıs ve Artvin Çoruh Üniversiteleri ile ortaklaşa yabani hayvanlar üzerindeki keneler ve bunların bulaştırdığı hastalıklarla ilgili çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Özellikle yaz aylarında kenelerin aktivitelerinin arttığını ve bu nedenle vatandaşların daha bilinçli olması gerektiğini vurguladı.
Hyalomma Marginatum ve KKKA Hastalığı
Keskin, "Hyalomma marginatum" cinsi kenenin 2000'li yılların başında popülasyonun artması ve insanlarda KKKA hastalığının görülmesiyle bu konuda araştırmaların yoğunlaştığını belirtti. Türkiye'de ilk defa 2002 yılında Tokat'ta bir hemşirede KKKA hastalığının tespit edildiğini ve bu tarihten sonra insanlar üzerinden gelen keneler üzerine yoğun çalışmalar yapıldığını ifade etti.
Kenelerin Taşıdığı Diğer Hastalıklar
Keneler sadece KKKA hastalığının değil, aynı zamanda yaklaşık 200 farklı hastalığın taşıyıcısı ve bulaştırıcısıdır. Bu hastalıkların detaylı çalışmalara ihtiyaç duyduğunu belirten Keskin, kenelerin birçok ülkede benzer sağlık sorunlarına yol açtığını ve bu nedenle uluslararası bir sorun olduğunu söyledi.
Tokat ve Çevresinde Artan KKKA Vakaları
TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, havaların ısınmasıyla Tokat ve çevresinde KKKA hastalığında artış görüldüğünü belirtti. Üniversitenin biyoloji bölümünde kene türleriyle ilgili önemli çalışmalar yapıldığını ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplanan keneler üzerinde yoğun araştırmalar yürütüldüğünü açıkladı.
Kenelerle Mücadelede Bilinçlenme ve Önlem
Kenelerle bulaşan hastalıklara karşı korunmak için bilinçlenmenin ve önlemler almanın önemine dikkat çekiliyor. Özellikle doğada vakit geçiren bireylerin kenelere karşı önlem alması, kenelerin bulaştırabileceği hastalıklardan korunmada büyük önem taşıyor. KKKA gibi ciddi hastalıklara karşı erken teşhis ve tedavi, hastalığın yayılmasını engelleyebilir.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.