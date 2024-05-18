Sağlık Bakanlığı'nın Yapay Zeka Atılımı: 9 Proje ile Geleceğe Adım

Yapay Zeka ve Radyolojik Teşhis

Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ni ziyaret ederek, yapay zeka teknolojisinin ağız ve diş sağlığı alanında nasıl kullanıldığını yerinde inceledi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyelerince geliştirilen yapay zeka tabanlı radyolojik teşhis ve tanı sistemi hakkında Başhekim Dt. Kadir Gördeli’den bilgi alan Yılmaz, bu teknolojinin hastanede pilot uygulama olarak kullanıldığını belirtti.

Ağız ve Diş Sağlığında Yapay Zeka Kullanımı

Yılmaz, ağız ve diş sağlığında yapay zeka kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Pilot uygulamaların başarılı sonuçlar vermesi halinde, bu teknolojinin Türkiye genelindeki tüm ağız ve diş sağlığı merkezlerinde kullanılmasının hedeflendiğini açıkladı. Yılmaz, bu dönüşüm sürecinin hızlı olmasa da, yapılan anketlerde ciddi bir ilgi olduğunu gözlemlediklerini vurguladı.

Mamografi Görüntüleri ve Yapay Zeka

Sağlık Bakanlığı’nın yapay zeka projeleri arasında, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri’nde (KETEM) çekilen mamografi görüntülerinin yapay zeka tarafından okunması da yer alıyor. Yılmaz, bu uygulamanın doğruluk oranının yüzde 87 civarında olduğunu belirtti. Ayrıca, yapay zeka sayesinde okuma ve teşhis sürelerinin ciddi oranda azaldığını, bu durumun da hastalara hızlı ve doğru teşhis konulmasında büyük avantaj sağladığını dile getirdi.

Yapay Zeka Destekli Diğer Projeler

Sağlık Bakanlığı, şu anda 9 yapay zeka projesi üzerinde çalışmakta olup, hazırlıkları devam eden 5 yeni proje daha bulunmaktadır. Yılmaz, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve BT Toraks ile EKG görüntülemeye yönelik yapay zeka destekli proje çalışmalarının da yürütüldüğünü belirtti. Bu projelerle sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve hızının artırılması hedefleniyor.

Dijital Patoloji ve Gelecek Planları

Yılmaz, dijital patoloji projelerini de hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı. KETEM’de yapay zeka ile mamografi görüntülerinin okunmasının ardından, dijital patoloji sayesinde teşhis sürelerinin 5 aydan 15 güne düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti. Yapay zekanın sağlık hizmetlerinde büyük avantajlar sunduğunu ve gelecekte bu teknolojinin daha da yaygınlaşacağını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’nın Veri Hazinesi

Sağlık Bakanlığı’nın sahip olduğu veri hazinesi, yapay zeka projelerinin başarısında önemli bir rol oynamaktadır. E-nabız, MHRS ve İlaç Takip Sistemi gibi verilerden oluşan bu hazine, yapay zeka projelerinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Yılmaz, Türkiye’nin bu alanda önde gelen ülkeler arasında yer aldığını ve elde edilen verilerin yapay zeka projelerine büyük katkı sağladığını belirtti.