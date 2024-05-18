Kalp Sağlığına Yeni Umut: Semaglutid İğnesi ve Kardiyovasküler Riskler

Obezite, modern toplumların en büyük sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, yeni bir araştırma obezite tedavisi için kullanılan semaglutid adlı bir ilacın sadece kilo vermeye yardımcı olmakla kalmayıp, kalp krizi ve felç gibi ciddi kardiyovasküler olayları da azaltabileceğini gösteriyor. Bu araştırma, semaglutid'in etkilerini inceleyen bilim insanları tarafından gerçekleştirildi ve sonuçları oldukça umut verici.

Araştırmanın Detayları ve Bulgular

University College London (UCL) tarafından yürütülen beş yıllık çalışmada, semaglutid üreticisi Novo Nordisk'in sağladığı veriler kullanıldı. 41 ülkeden 45 yaş üstü 17.604 yetişkin üzerinde yapılan bu çalışmada, katılımcıların yarısına haftalık 2.5 mg semaglutid, diğer yarısına ise plasebo verildi. Sonuçlar, semaglutid grubunda kardiyovasküler olayların %20 oranında azaldığını gösterdi. Plasebo grubundaki 8.801 hastanın %8'i kardiyovasküler olay yaşarken, semaglutid grubundaki 8.803 hastanın sadece %6.5'i bu tür olaylarla karşılaştı.

Kardiyovasküler Hastalıklara Karşı Yeni Bir Silah

Araştırma ekibinin başında yer alan Prof. John Deanfield, bu bulguların önemli klinik sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Deanfield, semaglutid'in kan şekeri, kan basıncı ve iltihaplanma üzerinde olumlu etkileri olabileceğini ve bu ilacın kalp kası ve damarlar üzerinde doğrudan etkileri bulunduğunu ifade etti. Bu buluş, 1990'larda statinlerin kardiyoloji pratiğini dönüştürmesi gibi büyük bir atılım olarak görülüyor.

İki Çalışmadan Biri: Kalp Krizi ve İnme Riskinin Azalması

Semaglutid'in kardiyovasküler hastalığı olan obez bireylerde kalp krizi ve inme riskini beşte bir oranında azalttığı tespit edildi. Deanfield'in çalışması, hastaların kalp krizi veya felç gibi kardiyovasküler olaylara maruz kalmadan önce geçen süreyi inceledi ve semaglutid kullanan hastaların risklerinin azaldığını gösterdi.

İkinci Çalışma: Kilo Verme Üzerindeki Uzun Vadeli Etkiler

New Orleans'taki Pennington Biyomedikal Araştırma Merkezi'nden Prof. Donna Ryan tarafından yönetilen ikinci çalışmada ise semaglutid'in kilo verme üzerindeki uzun vadeli etkileri incelendi. Wegovy adıyla da bilinen semaglutid, Ozempic adlı diyabet ilacı ile aynı içeriğe sahip ve bu ilaç Hollywood yıldızları arasında zayıflama aşısı olarak biliniyor.

Uzmanların Uyarıları ve Geleceğe Bakış

İngiltere, geçtiğimiz yıl Wegovy'nin reçetelendirilmesine onay verdi. Ancak uzmanlar, bu ilaçların hızlı bir çözüm olmadığını, iyi beslenme ve egzersizin yerini alamayacağını ve yalnızca tıbbi gözetim altında kullanılmaları gerektiğini vurguluyor. Semaglutid'in kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, obezite ile mücadelede yeni bir umut ışığı olabilir. Ancak, bu ilacın kullanımı ve etkileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiği de göz ardı edilmemeli