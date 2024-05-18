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Kalben Sağdıç şantaj kurbanı mı? Uyuşturucu operasyonunda şok detaylar!

Müzisyen Kalben Sağdıç, uyuşturucu kullanımı ve şantaj iddialarıyla gözaltına alındı. Şantajcının emniyete ihbarda bulunduğu, soruşturma devam ediyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Kalben Sağdıç şantaj kurbanı mı? Uyuşturucu operasyonunda şok detaylar! mask
Kalben Sağdıç şantaj kurbanı mı? Uyuşturucu operasyonunda şok detaylar!
Kalben Sağdıç şantaj kurbanı mı? Uyuşturucu operasyonunda şok detaylar!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, müzisyen Kalben Sağdıç'ın evine büyük bir operasyon düzenledi. Uyuşturucu kullanımı iddialarıyla başlayan soruşturma, Kalben'in şantaja maruz kaldığını ve bu durumun emniyet ihbarına yol açtığını ortaya çıkardı.

Kalben Sağdıç şantaj kurbanı mı? Uyuşturucu operasyonunda şok detaylar!

Yurt Dışında Başlayan Olaylar Zinciri

Kalben'in yurt dışında uyuşturucu kullanırken çekilmiş fotoğraflarının olduğu bir video, şarkıcıya şantaj yapmak amacıyla kullanıldı. İddialara göre, bu görüntüler, "Kalben Sağdıç uyuşturucu kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor" şeklinde ifadelerle İstanbul Emniyetine ihbar olarak sunuldu.Kalben Sağdıç şantaj kurbanı mı? Uyuşturucu operasyonunda şok detaylar!

Evde Narkotik Operasyonu

Narkotik ekiplerinin yaptığı baskında, Kalben Sağdıç gözaltına alındı. Müzisyenin evinde yapılan aramalarda, 15 gram ağırlığında 'skunk' türü uyuşturucu madde, 2 bin euro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi.Kalben Sağdıç şantaj kurbanı mı? Uyuşturucu operasyonunda şok detaylar!

Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Savcılıktaki işlemlerin ardından yurt dışına çıkış yasağı getirilen Kalben, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şarkıcı, konuyla ilgili olarak, uyuşturucu madde temin etmediğini, İtalya gezisi sırasında çekilen bir video nedeniyle şantaj yapıldığını belirtti. Kalben, şantajcının para talebine yanıt vermediği için bu yola başvurduğunu açıkladı.Kalben Sağdıç şantaj kurbanı mı? Uyuşturucu operasyonunda şok detaylar!

Soruşturma Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Kalben'in şantaja uğradığı ve bu durumun ardından ihbar edildiği iddiaları, soruşturmanın önemli noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.

# istanbul

18 May 2024 - 19:33 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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