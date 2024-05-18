Kalben Sağdıç şantaj kurbanı mı? Uyuşturucu operasyonunda şok detaylar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, müzisyen Kalben Sağdıç'ın evine büyük bir operasyon düzenledi. Uyuşturucu kullanımı iddialarıyla başlayan soruşturma, Kalben'in şantaja maruz kaldığını ve bu durumun emniyet ihbarına yol açtığını ortaya çıkardı.

Yurt Dışında Başlayan Olaylar Zinciri

Kalben'in yurt dışında uyuşturucu kullanırken çekilmiş fotoğraflarının olduğu bir video, şarkıcıya şantaj yapmak amacıyla kullanıldı. İddialara göre, bu görüntüler, "Kalben Sağdıç uyuşturucu kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor" şeklinde ifadelerle İstanbul Emniyetine ihbar olarak sunuldu.

Evde Narkotik Operasyonu

Narkotik ekiplerinin yaptığı baskında, Kalben Sağdıç gözaltına alındı. Müzisyenin evinde yapılan aramalarda, 15 gram ağırlığında 'skunk' türü uyuşturucu madde, 2 bin euro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi.

Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Savcılıktaki işlemlerin ardından yurt dışına çıkış yasağı getirilen Kalben, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şarkıcı, konuyla ilgili olarak, uyuşturucu madde temin etmediğini, İtalya gezisi sırasında çekilen bir video nedeniyle şantaj yapıldığını belirtti. Kalben, şantajcının para talebine yanıt vermediği için bu yola başvurduğunu açıkladı.

Soruşturma Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Kalben'in şantaja uğradığı ve bu durumun ardından ihbar edildiği iddiaları, soruşturmanın önemli noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.