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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaybetti

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetini kaybetti. Dizi oyuncuları arasında yaşanan skandallar sosyal medyada büyük yankı buldu.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaybetti mask
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaybetti
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaybetti
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Popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakteri Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konuldu. Türkoğlu'nun bu durumu, dizinin diğer olayları ile birlikte sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaybetti

Alkol Testinde Sınırları Aştı

İddialara göre, Sıla Türkoğlu akşam saatlerinde yapılan rutin bir trafik kontrolü sırasında yakalandı. Yapılan alkol testinde 0.78 promil alkollü olduğu tespit edilen Türkoğlu'nun ehliyetine altı ay süreyle el konuldu. Bu durum, kameraların önünde aracından inmeyi reddeden Türkoğlu için zor anların yaşanmasına neden oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaybetti

Medya ve Menajer Arasında Gerginlik

Olay yerinde bulunan muhabirlerden birine soru sormak isteyen Türkoğlu'nun menajeri, muhabiri engelleyerek duruma müdahale etti. Bu durum, medya ile dizinin oyuncuları arasında gergin anların yaşanmasına sebep oldu.Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaybetti

Dizi Oyuncularında Art Arda Skandallar

Kızılcık Şerbeti'nin bir başka ünlü ismi Feyza Civelek de geçtiğimiz günlerde uyuşturucu kullanımı iddiasıyla gündeme gelmişti. Civelek'in yaşadığı bu talihsiz olayın ardından, Türkoğlu'nun başına gelenler, dizinin oyuncu kadrosunu sarsan bir başka skandal olarak kayıtlara geçti. Sosyal medyada kullanıcılar, "Kızılcık Şerbeti oyuncuları dağılıyor" yorumları ile duruma tepki gösterdi.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaybetti

Show TV'nin Reyting Rekortmeni Dizisi Sarsıntıda

Tüm bu yaşananlar, Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin imajını zedeleyebilir. Dizi hayranları ve takipçileri, bu tür olayların ardından dizinin geleceği konusunda endişelerini dile getiriyorlar.

# trafik, Medya, araç, doğa

18 May 2024 - 19:59 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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