Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaybetti

Popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakteri Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konuldu. Türkoğlu'nun bu durumu, dizinin diğer olayları ile birlikte sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Alkol Testinde Sınırları Aştı

İddialara göre, Sıla Türkoğlu akşam saatlerinde yapılan rutin bir trafik kontrolü sırasında yakalandı. Yapılan alkol testinde 0.78 promil alkollü olduğu tespit edilen Türkoğlu'nun ehliyetine altı ay süreyle el konuldu. Bu durum, kameraların önünde aracından inmeyi reddeden Türkoğlu için zor anların yaşanmasına neden oldu.

Medya ve Menajer Arasında Gerginlik

Olay yerinde bulunan muhabirlerden birine soru sormak isteyen Türkoğlu'nun menajeri, muhabiri engelleyerek duruma müdahale etti. Bu durum, medya ile dizinin oyuncuları arasında gergin anların yaşanmasına sebep oldu.

Dizi Oyuncularında Art Arda Skandallar

Kızılcık Şerbeti'nin bir başka ünlü ismi Feyza Civelek de geçtiğimiz günlerde uyuşturucu kullanımı iddiasıyla gündeme gelmişti. Civelek'in yaşadığı bu talihsiz olayın ardından, Türkoğlu'nun başına gelenler, dizinin oyuncu kadrosunu sarsan bir başka skandal olarak kayıtlara geçti. Sosyal medyada kullanıcılar, "Kızılcık Şerbeti oyuncuları dağılıyor" yorumları ile duruma tepki gösterdi.

Show TV'nin Reyting Rekortmeni Dizisi Sarsıntıda

Tüm bu yaşananlar, Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin imajını zedeleyebilir. Dizi hayranları ve takipçileri, bu tür olayların ardından dizinin geleceği konusunda endişelerini dile getiriyorlar.