Beren Saat, sağlık sorunlarıyla gündemde

Türk televizyon dünyasının parlayan yıldızlarından Beren Saat, sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, İstanbul Nişantaşı'nda bir fizik tedavi kliniğinden çıkarken görüntülendi. Ağrıları sebebiyle tedavi gördüğü öğrenilen Saat, basın mensuplarına fazla açıklama yapmadan ayrıldı.

Kariyer Zirvesinden Sağlık Sorunlarına

Beren Saat, 'Aşk-ı Memnu' dizisi ile zirveye ulaştığı kariyerine bir yenisini daha eklemiş, Kıvanç Tatlıtuğ ile 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminde yeniden bir araya gelmişti. Ancak son zamanlarda sıkça doktor kliniğine gidip gelmesi, hayranları arasında endişe uyandırdı. Sağlık durumu hakkında detaylı bilgi vermekten kaçınan Saat, sırt ağrıları nedeniyle fizik tedavi görüyor.

Basın Mensuplarıyla Kısa Bir Karşılaşma

Nişantaşı'ndaki kliniğinden çıktığı sırada basın mensuplarıyla karşılaşan Beren Saat, objektiflere gülümsemeyi ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, sağlık durumuyla ilgili sorulara kısa yanıtlar vererek, hızla oradan uzaklaştı. Şaşkınlık ve tedirginlik içinde olduğu gözlemlenen Saat, yine de durumuyla ilgili olumlu bir izlenim bıraktı.

Hayranlarından Destek Mesajları

Sosyal medyada Saat'in sağlık durumu hakkında hızla yayılan haberler sonrası, hayranlarından destek mesajları yağdı. Kenan Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve geçtiğimiz şubat ayında 40 yaşına giren Saat, özel hayatında ve iş yaşamında başarılı adımlar atmaya devam ediyor.