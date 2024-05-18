Beren Saat, sağlık sorunlarıyla gündemde

Türk televizyon dünyasının parlayan yıldızlarından Beren Saat, sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, İstanbul Nişantaşı'nda bir fizik tedavi kliniğinden çıkarken görüntülendi. Ağrıları sebebiyle tedavi gördüğü öğrenilen Saat, basın mensuplarına fazla açıklama yapmadan ayrıldı.
Kariyer Zirvesinden Sağlık Sorunlarına
Beren Saat, 'Aşk-ı Memnu' dizisi ile zirveye ulaştığı kariyerine bir yenisini daha eklemiş, Kıvanç Tatlıtuğ ile 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminde yeniden bir araya gelmişti. Ancak son zamanlarda sıkça doktor kliniğine gidip gelmesi, hayranları arasında endişe uyandırdı. Sağlık durumu hakkında detaylı bilgi vermekten kaçınan Saat, sırt ağrıları nedeniyle fizik tedavi görüyor.
Basın Mensuplarıyla Kısa Bir Karşılaşma
Nişantaşı'ndaki kliniğinden çıktığı sırada basın mensuplarıyla karşılaşan Beren Saat, objektiflere gülümsemeyi ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, sağlık durumuyla ilgili sorulara kısa yanıtlar vererek, hızla oradan uzaklaştı. Şaşkınlık ve tedirginlik içinde olduğu gözlemlenen Saat, yine de durumuyla ilgili olumlu bir izlenim bıraktı.
Hayranlarından Destek Mesajları
Sosyal medyada Saat'in sağlık durumu hakkında hızla yayılan haberler sonrası, hayranlarından destek mesajları yağdı. Kenan Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve geçtiğimiz şubat ayında 40 yaşına giren Saat, özel hayatında ve iş yaşamında başarılı adımlar atmaya devam ediyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.