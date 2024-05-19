Geredespor’da Celal Uslu başkanlık görevinden ayrılıyor mu?

Geredespor’da son iki sezonun başarıyla tamamlanması ve takımın üst liglere yükselmesi, başkan Celal Uslu’nun liderliğinde gerçekleşti. Ancak edinilen son bilgilere göre, Uslu önümüzdeki günlerde başkanlık görevini bırakmayı düşünüyor.

Son iki sezonun başarılı bilançosu

Geredespor, Celal Uslu yönetiminde geçen iki sezonda önemli başarılara imza attı. Takım, Bolu Amatör Küme’de namağlup şampiyon olarak dikkat çekerken, ardından Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükseldi. Bu sezon BAL'da Bolu’yu temsil eden takım, 6. Grup’ta elde ettiği 45 puanla yedinci sırayı aldı. 26 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle dikkat çeken bir performans sergiledi.

Uslu'nun özverili liderliği

Başkan Uslu, görevi boyunca hem sportif başarı hem de idari yönetimde önemli katkılar sağladı. Kendi cebinden milyonlarca lira harcayarak kulübü desteklemesi, onun bu görevdeki fedakarlığını gözler önüne seriyor. Uslu, görevi bırakma düşüncesini belirtse de henüz kesin bir karar alınmadı. Mevcut yönetimle yapılacak görüşmeler, son kararı şekillendirecek.

Destek yetersizliği

Uslu, yönetimden gerekli desteği göremediğini ve görevin ağır yükünü tek başına taşıdığını dile getirdi. Bu durum, başkanlık görevinden ayrılma düşüncesini güçlendiriyor. Yönetimle yapılacak son görüşmelerin ardından, görevi bırakma kararı kesinleşirse, genel kurul toplantısının tarihi açıklanacak.

Beklenen açıklama

Başkan Celal Uslu’nun önümüzdeki günlerde yapması beklenen yazılı açıklama, kulüp üyeleri ve taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Bu açıklama, Geredespor’un geleceği hakkında önemli ipuçları verecek ve yeni başkanlık dönemi için beklentileri şekillendirecek.