Karayolu işleri yaptırılacaktır Bölge Müdürlüğü-4.Bölge Ankara Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Göynük- (Mudurnu-Dokurcun) Ayr Yolu (KKNo:160-05 Km:12+000) Ve Dokurcun-Nallıhan Yolu Aynalıkaya Mevkiindeki (KKNo:655-02 Km:8+750) Heyelanlarının Islahı Yapım İşi, Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı Ve BSK Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/591636

1-İdarenin a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Etlik Cad. No: 19 06110 DIŞKAPI ALTINDAĞ/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 03125506000 - 3123843128 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Göynük- (Mudurnu-Dokurcun) Ayr Yolu (KKNo:160-05 Km:12+000) Ve Dokurcun-Nallıhan Yolu Aynalıkaya Mevkiindeki (KKNo:655-02 Km:8+750) Heyelanlarının Islahı Yapım İşi, Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı Ve BSK Yapım İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : Heyelanlarının Islahı Yapım İşi, Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı Ve BSK Yapım İşi (Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Miktarlarda)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Göynük- (Mudurnu-Dokurcun) Ayr. Yolu (K.K.No:160-05 Km:12+000) Ve Dokurcun-Nallıhan Yolu Aynalıkaya Mevkiindeki (K.K.No:655-02 Km:8+750) ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.06.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Etlik Cad. No:19 Dışkapı ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu işte benzer iş; Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı), Grubu işler benzer iş olarak değerlendirilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı yapılması. nakli ve kullanılması (sulama ve sıkıştırma dahil) (her şey dahil) 2,248% 3,373% 1,41 Her cins ve klastaki zeminde ariyet ocağı (seçme malzeme dahil) kazısı yapılması. nakli ve kullanılması (sulama ve sıkıştırma dahil) (her şey dahil) 3,566% 5,349% 2,229 Dolgu altlarındaki her cins zayıf (bitkisel toprak v.s) ve oynak (batak ve balçık) zeminlerin kazılması. nakli. kullanılması ve depoya atılması (her şey dahil) 0,56% 0,839% 0,35 Her cins ve klastaki zeminde reglaj yapılması (Her genişlikte) 0,012% 0,018% 0,008 Dolgu altına ocak taşından makine ile istifsiz taş dolgu yapılması (her şey dahil) 3,411% 5,116% 2,13 Her derinlikte her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda her türlü sanat yapısı kazısı (köprü temel kazıları hariç) yapılması nakli ve kullanılması (her şey dâhil) 2,397% 3,596% 1,5 Her türlü inşaat temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton yapılması (her şey dahil) (min C16/20 hazır beton harcı ile) 0,059% 0,089% 0,037 Orta refüj. yarma ve kafa hendekleri ile her türlü yüzeysel drenaj hendeklerinin betonla kaplanması (her şey dahil) (min C30/37 Hazır beton harcı ile) 0,677% 1,016% 0,42 Her türlü inşaata kuruda veya suda her dozda demirli beton yapılması (betonarme duvar. menfez vb.) (herşey dahil)( min C 30/37) (Hazır beton harcı ile) 2,035% 3,053% 1,272 İnşaat bünyesine giren nervürlü çelik zati bedeli. yüklenmesi. taşınması. boşaltılması. istifi ve işçiliği (her çapta) (her şey dahil) 10,579% 15,868% 6,611 Uygun granulometreye sahip kırmataş veya elenmiş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına. beton yol ve tretuvar altlarına. drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarına kırma taş ile dolgu yapılması (Her şey dâhil) 2,238% 3,358% 1,4 Tünel tipi drenaj borusu temini. nakli ve döşenmesi (her şey dâhil) (Ø 200 mm) 0,04% 0,06% 0,025 Ocak taşından makine ile istifsiz taş dolgu yapılması (her şey dahil) 0,752% 1,128% 0,47 Ocak taşı ile moloz taş inşaat (Hazır beton harcı ile) (Gömme oluklu derz ile her şey dahil) 9,917% 14,875% 6,2 Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 100 cm. çapta. her boyda yerinde dökme kazık yapılması (min C30/37 hazır beton harcı ile) (her şey dahil) 5,351% 8,027% 3,34 Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 120 cm. çapta. her boyda yerinde dökme kazık yapılması (min C30/37 hazır beton harcı ile) (her şey dahil) 3,949% 5,924% 2,468 Ø 400 mm Anma Çap Koruge Drenaj Boruları Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) Ve Polipilen (PP) Esaslı Boru Döşenmesi) (Her şey Dahil) 0,044% 0,066% 0,028 Çelik Grid Ve Yüksek Mukavemetli Halka Panel Uygulaması ( Malzeme. Nakliye Ve Uygulama İşçiliği Dahil). (Her Şey Dahil) 26,331% 39,496% 16,457 Ø28 mm Çapında. 6000 mm Boyunda. Sıcak Daldırma. Galvanizli ve Nervürlü Çelikten Plakalı Yüzey Ankrajı Yapılması (Nakliyeler dahil) (Her şey dahil) 2,393% 3,589% 1,496 Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş malzemeyle plentmiks alttemel ve plentmiks temel yapılması ve nakli (Su temini ve nakli dahil) (herşey dahil) 2,034% 3,051% 1,27 Asfalt betonu binder tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (idare malı bitüm ile) (her şey dahil) 1,361% 2,042% 0,85 İnşaat bünyesine giren idare malı bitümlü malzemenin ana depoya taşınması. taşıma dolayısıyla soğuyan katı bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar makine ile ısıtılması 0,046% 0,068% 0,029

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir. Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükme göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.