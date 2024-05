Karayolu işleri yaptırılacaktır Bölge Müdürlüğü-4.Bölge Ankara Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı

Her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı yapılması. nakli ve kullanılması (sulama ve sıkıştırma dahil) (her şey dahil) 2,248% 3,373% 1,41

Her cins ve klastaki zeminde ariyet ocağı (seçme malzeme dahil) kazısı yapılması. nakli ve kullanılması (sulama ve sıkıştırma dahil) (her şey dahil) 3,566% 5,349% 2,229

Dolgu altlarındaki her cins zayıf (bitkisel toprak v.s) ve oynak (batak ve balçık) zeminlerin kazılması. nakli. kullanılması ve depoya atılması (her şey dahil) 0,56% 0,839% 0,35

Her cins ve klastaki zeminde reglaj yapılması (Her genişlikte) 0,012% 0,018% 0,008

Dolgu altına ocak taşından makine ile istifsiz taş dolgu yapılması (her şey dahil) 3,411% 5,116% 2,13

Her derinlikte her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda her türlü sanat yapısı kazısı (köprü temel kazıları hariç) yapılması nakli ve kullanılması (her şey dâhil) 2,397% 3,596% 1,5

Her türlü inşaat temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton yapılması (her şey dahil) (min C16/20 hazır beton harcı ile) 0,059% 0,089% 0,037

Orta refüj. yarma ve kafa hendekleri ile her türlü yüzeysel drenaj hendeklerinin betonla kaplanması (her şey dahil) (min C30/37 Hazır beton harcı ile) 0,677% 1,016% 0,42

Her türlü inşaata kuruda veya suda her dozda demirli beton yapılması (betonarme duvar. menfez vb.) (herşey dahil)( min C 30/37) (Hazır beton harcı ile) 2,035% 3,053% 1,272

İnşaat bünyesine giren nervürlü çelik zati bedeli. yüklenmesi. taşınması. boşaltılması. istifi ve işçiliği (her çapta) (her şey dahil) 10,579% 15,868% 6,611

Uygun granulometreye sahip kırmataş veya elenmiş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına. beton yol ve tretuvar altlarına. drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarına kırma taş ile dolgu yapılması (Her şey dâhil) 2,238% 3,358% 1,4

Tünel tipi drenaj borusu temini. nakli ve döşenmesi (her şey dâhil) (Ø 200 mm) 0,04% 0,06% 0,025

Ocak taşından makine ile istifsiz taş dolgu yapılması (her şey dahil) 0,752% 1,128% 0,47

Ocak taşı ile moloz taş inşaat (Hazır beton harcı ile) (Gömme oluklu derz ile her şey dahil) 9,917% 14,875% 6,2

Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 100 cm. çapta. her boyda yerinde dökme kazık yapılması (min C30/37 hazır beton harcı ile) (her şey dahil) 5,351% 8,027% 3,34

Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 120 cm. çapta. her boyda yerinde dökme kazık yapılması (min C30/37 hazır beton harcı ile) (her şey dahil) 3,949% 5,924% 2,468

Ø 400 mm Anma Çap Koruge Drenaj Boruları Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) Ve Polipilen (PP) Esaslı Boru Döşenmesi) (Her şey Dahil) 0,044% 0,066% 0,028

Çelik Grid Ve Yüksek Mukavemetli Halka Panel Uygulaması ( Malzeme. Nakliye Ve Uygulama İşçiliği Dahil). (Her Şey Dahil) 26,331% 39,496% 16,457

Ø28 mm Çapında. 6000 mm Boyunda. Sıcak Daldırma. Galvanizli ve Nervürlü Çelikten Plakalı Yüzey Ankrajı Yapılması (Nakliyeler dahil) (Her şey dahil) 2,393% 3,589% 1,496

Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş malzemeyle plentmiks alttemel ve plentmiks temel yapılması ve nakli (Su temini ve nakli dahil) (herşey dahil) 2,034% 3,051% 1,27

Asfalt betonu binder tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (idare malı bitüm ile) (her şey dahil) 1,361% 2,042% 0,85