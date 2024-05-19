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Bolu’da yangın paniği! Park halindeki araç alev alev yandı

Bolu Dağkent Mahallesi'nde park halindeki bir araç alev alev yanarak küle döndü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak araç kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu’da yangın paniği! Park halindeki araç alev alev yandı mask
Bolu’da yangın paniği! Park halindeki araç alev alev yandı
Bolu’da yangın paniği! Park halindeki araç alev alev yandı
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Bolu'da Korkutan Yangın

Bolu'nun Dağkent Mahallesi 2. Etap TOKİ konutlarında sabah saatlerinde meydana gelen yangın, park halindeki bir otomobilin alev alev yanarak küle dönmesine neden oldu. İsmail D.'ye ait 14 AAE 379 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, araçtan yükselen alevleri fark ederek hızla itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bolu’da yangın paniği! Park halindeki araç alev alev yandı

İtfaiye Ekipleri Hızla Olay Yerine Ulaştı

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak araç, tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, park halindeki diğer iki araçta da maddi hasara yol açtı.Bolu’da yangın paniği! Park halindeki araç alev alev yandı

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenememiş olup, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın anında araçta kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.Bolu’da yangın paniği! Park halindeki araç alev alev yandı

Vatandaşlardan İtfaiye Ekiplerine Teşekkür

Çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının kısa sürede söndürüldüğünü belirterek ekiplere teşekkür etti. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.Bolu’da yangın paniği! Park halindeki araç alev alev yandı

# araç, polis

19 May 2024 - 12:17 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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