Eğitim-İş'ten 19 Mayıs'ın önemi… Cumhuriyet ve gençlik vurgusu

Eğitim-İş Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, bağımsızlık mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Korkmaz, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, emperyalist güçler tarafından esir alınmış bir imparatorluktan bağımsız ve modern bir ülke inşa etme mücadelesinin simgesi olan bu günü anmanın önemine değindi. "Bugün, Atatürk ve arkadaşlarının bağımsız bir Türkiye inşa etme çabasını hala hazmedemeyenlerin olduğunu açıkça görmekteyiz," dedi.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının anlamı

Korkmaz, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin, Türk ulusunun kendi kaderini tayin etme iradesinin simgesi olduğunu belirtti. 19 Mayıs 1919'un, Atatürk'ün önderliğinde bir ulusun kendi kaderine el koyarak var olma mücadelesini başlattığı gün olduğunu vurguladı. Bu çıkış, bağımsızlık hareketinin sembolü olmuş ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını teşkil etmiştir.

Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmak

Korkmaz, Cumhuriyet ve kazanımlarına yönelik tehditlere dikkat çekerek, "Tek adam rejimi ve bu rejimin kuklaları, Cumhuriyet’i ve kazanımlarını açıkça hedef almakta; devrim yasaları çiğnenmekte, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda oluşturulan çağdaş bilim ve eğitim hedefi terk edilmektedir," dedi. Bu ifadeler, Cumhuriyet'in temel değerlerinin korunmasının önemine vurgu yaparak, toplumu bu değerlere sahip çıkmaya çağırdı.

Gençliğin karşılaştığı tehditler

Korkmaz, gençlerin bugün ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti. Eğitim sisteminin sınava endeksli ve gerici programlarla ulusal belleği yok etmeye çalıştığını, sorgulamayan ve itaat eden bir gençlik yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi. Eğitimin ticarileştirilmesi ve paralı hale getirilmesinin milyonlarca gencin eğitim sisteminin dışına itilmesine neden olduğunu vurguladı. "Eğitim hakkından yararlanamayan gençlerimiz, çalışma yaşamında da güvencesizlik ve ağır emek sömürüsü ile karşı karşıya kalmaktadır," dedi.

Ekonomik zorluklar ve eğitim erişimi

Korkmaz, iktidarın gerici ve piyasacı politikalarına yüksek enflasyonun da eklenmesiyle, gençlerin eğitime, sağlığa, kültür-sanata ve spora erişiminin zorlaştığını belirtti. Üniversitelerin özerk yapılarının baskı altına alınmaya çalışıldığını, iktidara yakın yandaş kadroların gençliğin önüne set çekmeye çalıştığını ifade etti. Bu durumun, gençliğin ve ülkenin geleceğini karartma çabası olarak değerlendirdi.

Atatürk'ün gençliğe güveni

Korkmaz, Atatürk'ün gençliğe olan güvenini ve beklentisini hatırlatarak, gençlerin her zaman ileriyi düşünmesi ve daha iyiyi hedeflemesi gerektiğini söyledi. Atatürk'ün "Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!" sözlerini hatırlatarak, genç nesillere olan güvenini dile getirdi. "Ülkemizin geleceği gençlerimiz her zaman ileriyi düşünmeli, daha iyiyi hedeflemeli, bilimin ışığında yaratıcı düşünceyi egemen kılmalıdır," dedi.

Aydınlık bir gelecek için mücadele

Korkmaz, Atatürk’ün Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini ve gençliği öğretmenlere emanet ettiğini vurguladı. "Aydınlık bir Türkiye’yi tekrar örmek, kuşkusuz bu mirasa sımsıkı sarılmaktan geçmektedir," diyerek, Eğitim-İş'in Atatürk’ün devrim ve ilkelerine, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne ve kazanımlarına sahip çıkmaya devam edeceğini belirtti. Korkmaz, tüm ulusun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ile andı.