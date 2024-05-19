Bolu'da muhtarlar için yeni dönem başlıyor

Hizmet içi eğitim programı başladı

Bolu merkez ilçeye bağlı mahalle ve köy muhtarlarına yönelik düzenlenen bu hizmet içi eğitim programı, kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulmasını amaçlıyor. Program, muhtarların vatandaşların sorunlarını yetkili makamlara daha hızlı iletmeleri ve çözüm üretmeleri için önemli bir platform oluşturuyor.

Açılış töreninde önemli isimler yer aldı

"2024 Yılı Bolu İli Merkez İlçe Mahalle ve Köy Muhtarları Hizmet İçi Eğitim Programı"nın açılışı, Bolu Valisi Sayın Erkan Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 31 Mart 2024 tarihindeki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında göreve başlayan muhtarlar için düzenlenen bu program, onlara görevlerinde rehberlik edecek bilgiler sunuyor.

Vali Erkan Kılıç'tan önemli mesajlar

Açılış konuşmasını yapan Bolu Valisi Erkan Kılıç, hizmet içi eğitim programının vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı olması adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Kılıç, Bolu’nun her mahallesinde ve köyünde vatandaşlara hizmet verecek olan muhtarlara görevlerinde başarılar diledi ve bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

Mevzuat ve sorumluluklar üzerine bilgilendirme

Açılışın ardından Bolu Valiliği İdare ve Denetim Müdürü Celal Gülderen, muhtarlara mevzuatta yer alan görev, yetki ve sorumluluklar hakkında detaylı bir sunum yaptı. Bu sunum, muhtarların görevlerini daha bilinçli ve mevzuata uygun şekilde yerine getirmeleri için gerekli bilgileri içeriyordu.

Güvenlik ve asayiş konularında eğitim

Eğitim programı kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından da sunumlar yapıldı. Bu sunumlar, muhtarların mahalle ve köylerinde güvenliği sağlamaları için gerekli bilgileri içeriyor.

Eğitim programı devam ediyor

Muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim programı, 20-21 Mayıs 2024 tarihlerinde de devam edecek. Eğitimler boyunca muhtarlar, çeşitli konularda bilgilendirilecek ve görevlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli donanıma sahip olacaklar.