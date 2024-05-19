2024 Hacı Adayları Bolu ve Düzce'den dualarla yola çıktı

Bolu ve Düzce'den 2024 hacı adayları, dualar ve törenlerle kutsal topraklara uğurlandı. Hacı adaylarının coşku ve heyecanla başladığı bu manevi yolculuk, Bolu ve Düzce'deki törenlerde duygusal anlara sahne oldu.

Bolu'da coşku ve dualar eşliğinde uğurlama

Bolu otogarında gerçekleştirilen uğurlama töreni, hacı adaylarının ve yakınlarının büyük coşkusuna sahne oldu. Bolu'dan 530 hacı adayı arasında yer alan 220 kişi, Bolu otogarında düzenlenen törenle uğurlandı. Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın yaptığı dualarla başlayan tören, hacı adaylarının heyecanı ve sevinci ile devam etti. Diğer hacı adayları ise acenta aracılığı ile kutsal topraklara gidecek.

Düzce'de tekbir ve salavatlarla yolculuk

Düzce'de 200 kişilik hacı kafilesi, Düzce İl Müftüsü Osman Aydın’ın yaptığı duanın ardından tekbir ve salavatlar eşliğinde yola çıktı. Cedidiye Cami önünde düzenlenen uğurlama törenine, Vali Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve diğer protokol üyeleri katıldı. Hacı adayları ve yakınları, hem duygusal anlar yaşadı hem de kutsal topraklara gidecek olmanın mutluluğunu paylaştı.

Cedidiye Cami'de duygusal anlar

Cedidiye Cami önünde toplanan hacı adayları ve yakınları, kutsal topraklara gidecek olmanın heyecanı ve huzurunu yaşadı. Vali Selçuk Aslan ve diğer protokol üyeleri, hacı adaylarıyla tek tek ilgilenerek onlara hayırlı yolculuklar diledi. Bu manevi atmosfer, katılan herkesi derinden etkiledi.

Hacı adaylarının hazırlıkları ve beklentileri

Hacı adayları, kutsal topraklara gitmek için uzun süredir hazırlandıklarını ve bu anı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti. Dualarla uğurlanan adaylar, manevi bir yolculuğa çıkmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Bolu ve Düzce'deki uğurlama törenleri, adayların ve ailelerinin duygusal anlarına sahne oldu.

Manevi yolculuğun başlangıcı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 200 kişilik Düzce kafilesi, İl Müftüsü Osman Aydın’ın yaptığı duanın ardından yolculuğa başladı. Tekbir ve salavatlar eşliğinde uğurlanan kafile, kutsal topraklara doğru yola çıktı. Hacı adayları, bu manevi yolculukta kendilerini dualarla destekleyen yakınlarına teşekkür etti.

Kutsal topraklara yolculuğun huzuru ve mutluluğu

Bolu ve Düzce'den yola çıkan hacı adayları, kutsal topraklara gitmenin huzur ve mutluluğunu yaşarken, yakınları da onları dualarla uğurladı. Hem Bolu hem de Düzce'deki uğurlama törenleri, manevi atmosferiyle katılan herkesi duygulandırdı. Hacı adayları, kutsal topraklarda gerçekleştirecekleri ibadetler için büyük bir heyecanla yola çıktı.