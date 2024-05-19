Migros'ta kaçırılmayacak fırsatlar başladı: %50'ye varan indirimler!

Migros'ta büyük indirim şöleni başladı

Migros, 17 Mayıs'ta başlattığı büyük indirim kampanyası ile alışverişseverleri sevindirmeye devam ediyor. 5 Haziran'a kadar sürecek olan bu kampanya, birçok üründe %50'ye varan indirimler sunuyor. Migros'un sunduğu bu cazip fırsatlar, tüketicilerin yüzünü güldürürken, alışverişi daha ekonomik hale getiriyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor, çünkü stoklar sınırlı.

Kozmetik ürünlerinde inanılmaz indirimler

Migros'un indirim kampanyasında kozmetik ürünlerinde büyük fırsatlar var. Old Spice stick ve deodorantlarda %50, Gillette Venüs makinelerde %30 indirim ile kişisel bakım ürünlerinde önemli tasarruflar yapabilirsiniz. Bu fırsatlar sayesinde kişisel bakımınızı daha uygun fiyatlarla yapma imkanına sahip olacaksınız.

Ev tekstili ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Ev tekstili ürünlerinde de büyük indirimler sizi bekliyor. Elanore yastıklar, Maisonette Lotus ve Chysis marka havlular %30 indirimle satışa sunuluyor. Evinizin konforunu artırırken bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma fırsatını kaçırmayın. Bu indirimler sayesinde evinizin ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz.

Kadın ve erkek giyiminde avantajlı fiyatlar

Migros'un giyim kategorisinde de cazip indirimler mevcut. Kadın fitilli kısa kol tişörtler 299,95 TL, kadın şortlar 399,95 TL, erkek V yaka tişörtler 299,95 TL ve erkek şortlar 499,95 TL'den satışa sunuluyor. Giyim ihtiyaçlarınızı ekonomik bir şekilde karşılamak için bu fırsatları değerlendirin.

Elektronik ürünlerde şaşırtıcı indirimler

Elektronik ürünlerde de büyük indirimler var. Altus çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı gibi büyük beyaz eşyalar indirimli fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, Philips Azur ütü 1.899 TL, Raks saç düzleştirici 249,95 TL ve Axen Smart Uydu LED TV'ler indirimli fiyatlarla satışta. Xiaomi Redmi Note 13 Pro ve Note 13 cep telefonlarında da büyük indirimler bulunuyor.

Ev aletlerinde cazip fiyatlar

Ev aletleri kategorisinde de çeşitli indirimler mevcut. Sunny Pasha çay makinesi 799,95 TL, Sunny Türk kahve makinesi 329,95 TL, Raks blender set 1.299 TL, Homend tost makinesi 1.199 TL ve Homend Royaltea Inox çay makinesi 1.599 TL'den satışa sunuluyor. Bu indirimlerle evinizin ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz.

Aksesuar ve piknik ürünlerinde indirimler

Aksesuar ve piknik ürünlerinde de indirimler var. Samteks piknik örtüsü 89,95 TL, Samteks Faralya petek pike tek kişilik 499,95 TL, çift kişilik 599,95 TL. Nove Lido çift band kadın/erkek terlik 239,95 TL'den satışta. Bu fırsatlarla yaz mevsimini keyifle geçirebilirsiniz.

Migros'un bu büyük indirim kampanyası, 5 Haziran'a kadar devam edecek. Kampanya kapsamındaki tüm ürünlerin fiyatlarını Migros'un web sitesinden veya mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz. Unutmayın, stoklar sınırlı, acele edin ve bu fırsatları kaçırmayın!