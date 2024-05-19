Tayeks'ten çalışanlarına yaza merhaba partisi!

Tayeks'ten çalışanlarına moral ve destek

Bolu'nun önde gelen tekstil firması Tayeks Dış Ticaret ve Tekstil A. Ş. çalışanlarına destek ve moral vermek amacıyla yaza merhaba partisi düzenledi. Etkinlik, firmanın çalışanlarına olan bağlılığını ve onları destekleme isteğini vurguladı. Saydam Catering tarafından organize edilen parti, yüksek katılımla gerçekleşti ve çalışanlar için unutulmaz bir deneyim sundu.

Eğlenceli anlar ve oyun havası

Partiye katılan Tayeks çalışanları, eğlenceli anlar yaşadı ve oyun havasında doyasıya eğlendi. Organizasyonda çeşitli etkinlikler düzenlenerek çalışanların stres atması ve keyifli vakit geçirmesi sağlandı. Müzik eşliğinde dans eden ve oyunlar oynayan personel, iş dışında bir araya gelerek birbirleriyle daha yakın bağlar kurma fırsatı buldu.

Lezzet dolu bir akşam

Tayeks'in yaza merhaba partisinde sadece eğlence değil, aynı zamanda lezzet şöleni de vardı. Çalışanlar için özel olarak hazırlanan mangal ziyafeti, büyük ilgi gördü. Ayrıca, lokma, pamuk şeker, şerbet ve patlamış mısır gibi atıştırmalıklar da dağıtıldı. Yemeklerin ve ikramların kalitesi, katılımcıların memnuniyetini artırdı.

Yüksek katılım

Tayeks çalışanlarının partiye olan yoğun ilgisi ve katılımı, firmanın yöneticilerini de memnun etti. Tayeks Tekstil Fabrika Müdürü Tuncay Keskin ve Tay Grup İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Hayri Özsüt, çalışanlarının mutluluğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu tür etkinliklerin, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırdığına dikkat çektiler.

Motivasyonun önemi

Etkinlikte konuşan Tayeks Tekstil Fabrika Müdürü Tuncay Keskin, çalışanların moral ve motivasyonunun firmaları için büyük önem taşıdığını vurguladı. Keskin, bu tür organizasyonların çalışanlar üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtti ve bu etkinliğin de bu amaca hizmet ettiğini söyledi.

Her zaman çalışanların yanında

Tay Grup İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Hayri Özsüt ise, firmanın çalışanlarına her zaman destek olduğunu ve onların yanında olduğunu ifade etti. Özsüt, çalışanların mutluluğunun ve memnuniyetinin, firmanın başarısındaki en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtti. Bu tür etkinliklerin, çalışanların iş verimliliğini artırdığına dikkat çekti.