Boluspor’da sürpriz ayrılık! İki yıldızın bileti kesildi

Boluspor, Play-off sürecinin ardından ve sezonun kapanmasıyla birlikte kadrosunda önemli değişikliklere gitmeye başladı. Takımın önemli parçalarından olan Ercan Çoşkun ve İsmail Çipe ile yollar ayrıldı.

Ercan Çoşkun ile yollar ayrıldı

Boluspor'da önemli bir rol üstlenen Ercan Çoşkun, bu sezon sonunda takımdan ayrıldı. Çoşkun, sezon başı Çaykur Rizespor'dan Boluspor'a katılmıştı ve takımda 1 yıl süreyle forma giymişti. Bu süre zarfında toplamda 25 maçta sahne alan Çoşkun, 1 asist yaparak takımına katkı sağladı ve 1.780 dakika sahada kaldı. İddialara göre son dönemlerde kadro dışı kalan Çoşkun hakkında kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsmail Çipe ile yollar ayrıldı

Boluspor’un kaleci mevkisindeki diğer önemli isim İsmail Çipe de takımdan ayrılanlar arasında. Çipe, 2023 yılı Şubat ayında takıma katılmış ve 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Çipe, Boluspor forması altında beklenen sürekliliği sağlayamadı ve sadece 5 resmi maçta görev alabildi. Bu maçların ikisi Bandırmaspor ve Eyüpspor ile oynanan lig maçlarıydı, üçü ise Ziraat Türkiye Kupası mücadeleleriydi. 31 Mayıs'ta sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Çipe, kulüpten eşyalarını toplayarak ayrıldı.

Boluspor’un gelecek planlaması

Bu ayrılıklar, Boluspor'un yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendirme ve daha dinamik bir yapı oluşturma çabasının bir parçası olarak görülüyor. Takımın genç ve dinamik oyunculara yönelmesi beklenirken, bu ayrılıklarla birlikte kadroda geniş çaplı bir yenilenme süreci başlatılmış olabilir.

Bolusporlu taraftarlar merak içinde

Takım yönetimi, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verirken, taraftarlar da yeni transferler ve takımın gelecek performansı hakkında büyük bir merak içinde. Boluspor'un bu ayrılıklarla birlikte nasıl bir kadro kuracağı ve yeni sezon hedeflerine ulaşma konusundaki stratejileri, önümüzdeki günlerde daha da netleşecek.