Bolu vefat edenler.. 19 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

HURİYE BAKAN

Alpağut mahallesi halkından Sabri BAKAN’ın eşi, Derya BAKAN GÜNDOAR ve İsmet BAKAN EROĞLU’nun Anneleri;

Cenazesi bugün Alpağut mahallesi yukarı mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle kabristanlığına defnedilecektir.

HÜSEYİN ÖZTÜRK

Tekkedere köyü devren mahallesi halkından (Merhum) Yunis ÖZTÜRK (Merhume) Nazile ÖZTÜRK’ün oğulları, Döndü ÖZTÜRK’ün eşi, İlker ÖZTÜRK ve İlknur ÇOŞKUN’nun babaları, Gökçen ÖZTÜRK ve Halil İbrahim ÇOŞKUN’un kayınpederi, İdris ÖZTÜRK ve Hamide TEZEL’in kardeşleri, Arif ÇOŞKUN, Enis ve Reyhan ÖZTÜRK’ün Dedeleri;

Cenazesi bugün Balcı camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çıkınlar mezarlığına defnedilecektir.

MELEK NUR TOPAÇ

Kıbrıscık ilçesi Kuzca köyü halkından Çıkınlar mahallesinde ikamet eden Kadir ve Kazime TOPAÇ’ın torunu, Sanayi esnaflarından Abdullah TOPAÇ ve Satı TOPAÇ’ın kızı, Ali ve Bedirhan TOPAÇ’ın kardeşi;

Cenazesi bugün Çıkınlar mahallesi Çıkınlar camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

EMİNE AYTEN EKER

Bahçelievler mahallesi sakinlerinden (Merhum) Hüseyin TEKMEN ve (Merhume) Hacer TEKMEN’in kızı, (Merhum) İsmail Kemal EKER’in Eşi, Ülkü EKER ve (Merhum) Ulvi EKER’in anneleri, Ezgi ERK YILDIRIM ve Oytun ERK’in anneanneleri;

Cenazesi bugün Karaçayır mahallesi Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.

EMİNE BARİÇ

Çobankaya köyünde öğle namazına mütakip defnedilecektir.

SELAHATTİN FİDAN

Mudurnu feruz köyünde ikindi namazına mütakip defnedilecektir.

BAYRAM KARADAĞ

Düzce kaynaşlı darıyeri köyünde ikindi namazına mütakip defnedilecektir.

ŞEFİKA ALKAN

Düzce yığılca hacıyeri köyünde ikindi namazına mütaküp defnedilcektir.