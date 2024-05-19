19 May 2024 - 14:51- Asayiş G:

Bolu’da seyir halindeki araç alev aldı! Trafik polisleri yangını söndürdü

Bolu'da Anıtpark Kavşağı'nda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, trafik polislerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Aracın motor kısmı kullanılamaz hale geldi.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Bolu’da seyir halindeki araç alev aldı! Trafik polisleri yangını söndürdü mask
Bolu’da seyir halindeki araç alev aldı! Trafik polisleri yangını söndürdü
Bolu’da seyir halindeki araç alev aldı! Trafik polisleri yangını söndürdü
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Anıtpark Kavşağı'nda Yangın Paniği

Bolu'da öğle saatlerinde hareket halindeki bir otomobil alev aldı. Seyir halinde olan Renault marka araç, Anıtpark Kavşağı'nda motor kısmından alev aldı. Aracın yanmakta olduğunu fark eden trafik polisleri, hızlı müdahaleleriyle yangını kontrol altına aldı. Yangın, sürücü Yaşar A.'nın 14 DK 078 plakalı otomobilinde meydana geldi.

Bolu’da seyir halindeki araç alev aldı! Trafik polisleri yangını söndürdü

Trafik Polisleri Hızlıca Müdahale Etti

Yangını ilk fark eden sürücü, aracını hemen yol kenarına çekti. Bu sırada kavşakta görevli trafik polisleri, yangın tüpleriyle hızlıca müdahale ederek alevleri söndürdü. Araç motorunda meydana gelen küçük çaplı patlama sonrası alevler hızla yayıldı, ancak polislerin zamanında müdahalesi daha büyük bir felaketi önledi.

Bolu’da seyir halindeki araç alev aldı! Trafik polisleri yangını söndürdü

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının tamamen söndüğünden emin olmak için araçta gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle aracın motor kısmı ciddi hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.
Bolu’da seyir halindeki araç alev aldı! Trafik polisleri yangını söndürdü

Yangın Nedeniyle Trafikte Aksamalar Yaşandı

Olay sırasında bölgede kısa süreli trafik aksaklıkları yaşandı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik normal akışına döndü. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte, araçta teknik bir arızanın yangına sebep olabileceği düşünülüyor.Bolu’da seyir halindeki araç alev aldı! Trafik polisleri yangını söndürdü

# trafik, araç, otomobil

19 May 2024 - 14:51 Bolu- Asayiş

Mahreç  Rahmiye Beydili

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