Bolu’da seyir halindeki araç alev aldı! Trafik polisleri yangını söndürdü

Anıtpark Kavşağı'nda Yangın Paniği
Bolu'da öğle saatlerinde hareket halindeki bir otomobil alev aldı. Seyir halinde olan Renault marka araç, Anıtpark Kavşağı'nda motor kısmından alev aldı. Aracın yanmakta olduğunu fark eden trafik polisleri, hızlı müdahaleleriyle yangını kontrol altına aldı. Yangın, sürücü Yaşar A.'nın 14 DK 078 plakalı otomobilinde meydana geldi.
Trafik Polisleri Hızlıca Müdahale Etti
Yangını ilk fark eden sürücü, aracını hemen yol kenarına çekti. Bu sırada kavşakta görevli trafik polisleri, yangın tüpleriyle hızlıca müdahale ederek alevleri söndürdü. Araç motorunda meydana gelen küçük çaplı patlama sonrası alevler hızla yayıldı, ancak polislerin zamanında müdahalesi daha büyük bir felaketi önledi.
İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde
Yangının kontrol altına alınmasının ardından, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının tamamen söndüğünden emin olmak için araçta gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle aracın motor kısmı ciddi hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.
Yangın Nedeniyle Trafikte Aksamalar Yaşandı
Olay sırasında bölgede kısa süreli trafik aksaklıkları yaşandı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik normal akışına döndü. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte, araçta teknik bir arızanın yangına sebep olabileceği düşünülüyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.