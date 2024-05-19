Bodrum FK, play-off yarı finalinde Çorum FK'ya karşı avantaj peşinde

Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Çorum FK'ya konuk olacak. Yeşil-beyazlı ekip, Çorum'dan avantajlı bir skorla dönüp rövanş maçında turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçın zorlu geçeceğini belirterek, "İlk maçı doğru şekilde bitirip içerideki maça avantajlı gelmek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız," dedi.

Maç hazırlıkları ve kadro durumu

Bodrum FK, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekipte kart cezalısı Omar İmeri, Çorum karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Celustka ve Erkan’ın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir'in açıklamaları

Play-Off yarı final ilk maçı öncesi değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Çok güzel bir oyunun karşılığında turu geçen taraf olduk. Oyuncu kardeşlerimi bir kere daha tebrik ediyorum. Bu sene ligimize renk katan, çıktığı ilk senede çok başarılı olan, çok iyi futbol oynayan Çorum FK ile oynayacağız. Sezon başından beri çok inişli ve çıkışlı bir grafik sergilemediler. Serkan hocayla beraber iyi bir gidişatları var. Onlar da hak ettikleri yerde ve zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceğiz," dedi.

Tecrübeli oyuncu Samet Yalçın'ın görüşleri

Takımın tecrübeli oyuncularından Samet Yalçın, " Boluspor maçının zor geçeceğini biliyorduk. Maç zor geçti ve çok zorladılar bizi, kendi oyunlarının dışında bir oyun oynamaya çalıştılar. Galip geldik ve tur atladık. İnşallah Çorum’dan da iyi bir skorla dönüp burada avantajlı şekilde sahaya çıkmak istiyoruz. Takım olarak iyi durumdayız ve böyle devam edersek Çorum’u da eleyip finale kalabiliriz," diye konuştu.

Çorum FK – Bodrum FK maçı ne zaman?

Trendyol 1. Lig Play-Off yarı final ilk karşılaşmasında Bodrum FK, 20 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de Çorum FK’ya konuk olacak.