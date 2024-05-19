20 Mayıs 2024 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Kıbrıscık, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

20 Mayıs 2024 Pazartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MERKEZ
|GÜNEYFELEKETTİN, MERKEZ
|BOLU BİLECİK YOLU, GÜNEYFELAKETTIN KÖY YOLU, GÜNEYFELEKETTİN KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNEYFELEKETTİN KÖYÜ YOLU
|20.05.2024
|10:00
|15:00
|BOLU
|KIBRISCIK
|ALEMDAR, N KENDISI
|ALEMDAR KÖY YOLU, ALEMDAR KÖYÜ YOLU
|20.05.2024
|13:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|BERK, YENIMAHALLE, YENİMAHALLE
|2000, 2000 SK., 2013, 2013 SK., 2014, 2014 SK., 2022, 2022 SK., 2023 SK., 2024 SK., 2025 SK., 2026 SK., 2029 SK., 2029. SK., 2031 SK., 2032 SK., KOCAMEŞE SK.
|20.05.2024
|09:30
|17:30
|BOLU
|MUDURNU
|BESLI, BEŞLİ, DERE
|ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BESLI MAHALLE YOLU, KOVUCAK KÖYÜ, MUDURNU DERE
|20.05.2024
|10:00
|12:30
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.