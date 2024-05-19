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20 Mayıs 2024 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Kıbrıscık, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

20 Mayıs 2024 Pazartesi Bolu Merkez, Kıbrıscık, Mudurnu dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
20 Mayıs 2024 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Kıbrıscık, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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20 Mayıs 2024 Pazartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMERKEZGÜNEYFELEKETTİN, MERKEZBOLU BİLECİK YOLU, GÜNEYFELAKETTIN KÖY YOLU, GÜNEYFELEKETTİN KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNEYFELEKETTİN KÖYÜ YOLU20.05.202410:0015:00
BOLUKIBRISCIKALEMDAR, N KENDISIALEMDAR KÖY YOLU, ALEMDAR KÖYÜ YOLU20.05.202413:0015:30
BOLUMERKEZBERK, YENIMAHALLE, YENİMAHALLE2000, 2000 SK., 2013, 2013 SK., 2014, 2014 SK., 2022, 2022 SK., 2023 SK., 2024 SK., 2025 SK., 2026 SK., 2029 SK., 2029. SK., 2031 SK., 2032 SK., KOCAMEŞE SK.20.05.202409:3017:30
BOLU MUDURNUBESLI, BEŞLİ, DEREADAPAZARI MUDURNU YOLU, BESLI MAHALLE YOLU, KOVUCAK KÖYÜ, MUDURNU DERE20.05.202410:0012:30
# mudurnu, tarih

19 May 2024 - 15:06 Bolu- Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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