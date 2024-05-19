Eğitim-Sen: Gençlerin sorunları sadece 19 Mayıs’ta hatırlanmamalı

Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Dilek Çakman, 19 Mayıs'ta gençlerin sadece hatırlanmaması gerektiğini, sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladı. Eğitim sistemindeki zorluklar ve gençlerin gelecek kaygıları hakkında önemli açıklamalar yaptı

Eğitim ve toplumsal yaşamda karşılaşılan zorluklar

Çakman, Türkiye’deki gençlerin eğitim ve toplumsal yaşamda ciddi zorluklarla karşılaştığını belirtti. Eğitim sisteminin yetersizliği ve toplumsal yozlaşmanın gençler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu ifade etti. Gençlerin, nitelikli eğitim imkanlarına erişimlerinin sınırlı olduğunu ve bu durumun onların umutlarını kırdığını söyledi. Gençlerin eğitimde ve iş yaşamında adaletsizliklerle mücadele etmek zorunda kaldığını da ekledi.

Dinselleşme ve milliyetçilik politikaları gençleri kuşatıyor

Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı, meslek liselerinde tarikat ve cemaatlerin gençleri suça ve şiddete yönlendirdiğini ifade ederek, bu durumun gençler üzerinde büyük bir karamsarlık yarattığını vurguladı. Gençlerin, eğitimde bu tür ideolojik baskılardan arındırılması gerektiğini belirtti.

Kamusal, eşit ve parasız eğitim talebi

Çakman, gençlerin eğitim haklarından kamusal bir anlayışla, eşit ve parasız olarak yararlanması gerektiğini vurguladı. Laik, bilimsel ve demokratik eğitimin önemine dikkat çeken Çakman, gençlerin sadece ucuz iş gücü olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Gençlerin birey olarak tanınmasının ve onurlu bir yaşam sürmeleri için gerekli adımların atılmasının önemine değindi.

Gelecek kaygıları ve eğitim kalitesi

Çakman, gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun nitelikli eğitim almasının sağlanması gerektiğini belirtti. Bu sayede gençlerin, insan onuruna yaraşır koşullarda, gelecek kaygısı olmadan yaşayabileceklerini ifade etti. Eğitim Sen’in mücadelesinin, gençlere onurlu bir gelecek bırakma amacını taşıdığını vurguladı. Gençlerin kaliteli eğitim almaları, toplumun geleceği için de büyük önem taşıyor.

EğitimSen’in mücadelesi ve hedefleri

Çakman, Eğitim Sen’in, eşit, özgür, laik ve demokratik bir eğitim sistemi için mücadeleye devam edeceğini belirtti. Ülkedeki zorlu koşullara rağmen gençlerin yanında olacaklarını ve onların haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi. Eğitim ve bilim emekçilerinin mücadelesinin, gençlere daha iyi bir gelecek sağlama amacı taşıdığını belirtti.

19 Mayıs’ın gençler için önemi

Son olarak, Çakman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemini vurguladı. Gençleri bu özel günde sadece hatırlanmakla kalmayıp, sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti. Eğitim Sen’in, gençlerin sorunlarını çözmek ve onların yanında olmak için kararlılıkla mücadele edeceğini ifade etti.