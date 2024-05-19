19 May 2024 - 18:30- Gündem G:

Eğitim-Sen: Gençlerin sorunları sadece 19 Mayıs’ta hatırlanmamalı

Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Dilek Çakman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, gençlerin yaşadığı sorunların çözümüne odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun’a çıkış tarihinin ve Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcının gençler için büyük bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Eğitim-Sen: Gençlerin sorunları sadece 19 Mayıs’ta hatırlanmamalı mask
Eğitim-Sen: Gençlerin sorunları sadece 19 Mayıs’ta hatırlanmamalı
Eğitim-Sen: Gençlerin sorunları sadece 19 Mayıs’ta hatırlanmamalı
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Dilek Çakman, 19 Mayıs'ta gençlerin sadece hatırlanmaması gerektiğini, sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladı. Eğitim sistemindeki zorluklar ve gençlerin gelecek kaygıları hakkında önemli açıklamalar yaptı

Eğitim-Sen: Gençlerin sorunları sadece 19 Mayıs’ta hatırlanmamalı

Eğitim ve toplumsal yaşamda karşılaşılan zorluklar

Çakman, Türkiye’deki gençlerin eğitim ve toplumsal yaşamda ciddi zorluklarla karşılaştığını belirtti. Eğitim sisteminin yetersizliği ve toplumsal yozlaşmanın gençler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu ifade etti. Gençlerin, nitelikli eğitim imkanlarına erişimlerinin sınırlı olduğunu ve bu durumun onların umutlarını kırdığını söyledi. Gençlerin eğitimde ve iş yaşamında adaletsizliklerle mücadele etmek zorunda kaldığını da ekledi.

Eğitim-Sen: Gençlerin sorunları sadece 19 Mayıs’ta hatırlanmamalı

Dinselleşme ve milliyetçilik politikaları gençleri kuşatıyor

Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı, meslek liselerinde tarikat ve cemaatlerin gençleri suça ve şiddete yönlendirdiğini ifade ederek, bu durumun gençler üzerinde büyük bir karamsarlık yarattığını vurguladı. Gençlerin, eğitimde bu tür ideolojik baskılardan arındırılması gerektiğini belirtti.

Eğitim-Sen: Gençlerin sorunları sadece 19 Mayıs’ta hatırlanmamalı

Kamusal, eşit ve parasız eğitim talebi

Çakman, gençlerin eğitim haklarından kamusal bir anlayışla, eşit ve parasız olarak yararlanması gerektiğini vurguladı. Laik, bilimsel ve demokratik eğitimin önemine dikkat çeken Çakman, gençlerin sadece ucuz iş gücü olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Gençlerin birey olarak tanınmasının ve onurlu bir yaşam sürmeleri için gerekli adımların atılmasının önemine değindi.

Eğitim-Sen: Gençlerin sorunları sadece 19 Mayıs’ta hatırlanmamalı

Gelecek kaygıları ve eğitim kalitesi

Çakman, gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun nitelikli eğitim almasının sağlanması gerektiğini belirtti. Bu sayede gençlerin, insan onuruna yaraşır koşullarda, gelecek kaygısı olmadan yaşayabileceklerini ifade etti. Eğitim Sen’in mücadelesinin, gençlere onurlu bir gelecek bırakma amacını taşıdığını vurguladı. Gençlerin kaliteli eğitim almaları, toplumun geleceği için de büyük önem taşıyor.

Eğitim-Sen: Gençlerin sorunları sadece 19 Mayıs’ta hatırlanmamalı

EğitimSen’in mücadelesi ve hedefleri

Çakman, Eğitim Sen’in, eşit, özgür, laik ve demokratik bir eğitim sistemi için mücadeleye devam edeceğini belirtti. Ülkedeki zorlu koşullara rağmen gençlerin yanında olacaklarını ve onların haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi. Eğitim ve bilim emekçilerinin mücadelesinin, gençlere daha iyi bir gelecek sağlama amacı taşıdığını belirtti.

Eğitim-Sen: Gençlerin sorunları sadece 19 Mayıs’ta hatırlanmamalı

19 Mayıs’ın gençler için önemi

Son olarak, Çakman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemini vurguladı. Gençleri bu özel günde sadece hatırlanmakla kalmayıp, sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti. Eğitim Sen’in, gençlerin sorunlarını çözmek ve onların yanında olmak için kararlılıkla mücadele edeceğini ifade etti.

# türkiye, eğitim, atatürk, spor

19 May 2024 - 18:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL