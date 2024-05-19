Bursaspor'un genel kurul toplantısı ne zaman? Bursaspor’un başkanı kim oldu?

Bursaspor Kulübü'nün 19-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği Olağan Genel Kurul Toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 26 Mayıs Pazar gününe ertelendi. İlk oturuma sadece 23 üyenin katılım göstermesi nedeniyle toplantı ertelenmek zorunda kaldı.

İlk oturumda katılım düşüklüğü

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen ilk oturumda, Divan Kurulu hazır bulundu fakat yalnızca 23 üye imza attı. Bu düşük katılım oranı, gerekli çoğunluğun sağlanamamasıyla sonuçlandı ve toplantının ertelenmesine neden oldu.

Yeni toplantı tarihi ve saat bilgisi

Bursaspor camiasının merakla beklediği kongre, 26 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda tekrar yapılacak. Bu toplantı sonrası tek aday olan Enes Çelik'in Bursaspor’un yeni başkanı olması bekleniyor.

Sonuç ve beklentiler

Ertelenen genel kurul toplantısında Bursaspor’un yeni yönetimi belirlenecek. Enes Çelik'in başkanlığı üstlenmesiyle birlikte kulüp yeni bir döneme adım atacak. Bursaspor taraftarları ve camiası, bu toplantıda alınacak kararların kulübün geleceği için önemli olduğunu düşünüyor.