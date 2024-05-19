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Boluspor devre arasında yaptığı transferlerden verim alamadı! İşte o transferler

Boluspor'un devre arası transfer döneminde yalnızca Daniel Avramovski başarı gösterdi. Diğer yedi oyuncunun takıma etkisi ve gelecek planlamaları üzerine detaylı bir analiz.

Mustafa Aykan
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Boluspor devre arasında yaptığı transferlerden verim alamadı! İşte o transferler mask
Boluspor devre arasında yaptığı transferlerden verim alamadı! İşte o transferler
Boluspor devre arasında yaptığı transferlerden verim alamadı! İşte o transferler
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Boluspor, futbol sezonunun ilk yarısını umut verici sonuçlarla tamamladı fakat devre arası transfer dönemi, beklentilerin oldukça altında kaldı. Takım, Ocak ayında toplamda sekiz yeni oyuncu transfer ederek kadrosunu güçlendirmeye çalıştı; ancak bu isimlerden sadece Daniel Avramovski umut vaat eden bir performans sergileyebildi.

Boluspor devre arasında yaptığı transferlerden verim alamadı! İşte o transferler

Transfer dönemi değerlendirmesi

Makedon orta saha oyuncusu Daniel Avramovski, Boluspor'a katıldığı kısa süre içinde takımın en istikrarlı isimlerinden biri haline geldi. Performansıyla takımın ofansif dinamiklerine önemli katkılar sağlayarak, Boluspor taraftarlarının sevgilisi oldu. Ancak Avramovski'nin bu başarılı performansı, diğer transferlerde görülmedi.

Boluspor devre arasında yaptığı transferlerden verim alamadı! İşte o transferler

Hayal kırıklığı yaratan transferler

Boluspor'un transfer listesine eklediği diğer isimler; Tunahan Çiçek, Anıl Koç, Vüsal Isgandarli, İshak Karaoğul, Hüsamettin Yener, Jefferson Nogueira Junior ve Petar Gigic beklentilerin oldukça altında performans sergilediler. Özellikle "çilek transferi" olarak gösterilen Petar Gigic'in, yarım sezonda gösterdiği performans hayal kırıklığı yarattı. 12 maçta gol atamaması ve sadece iki asist yapabilmesi, onun ve diğer transferlerin ne kadar yanıltıcı olduğunu ortaya koydu.

Boluspor devre arasında yaptığı transferlerden verim alamadı! İşte o transferler

Gol yollarında beklenen katkı gelmedi

Forvet hattını güçlendirmek amacıyla kadroya katılan Vüsal İsgenderli, Hüsamettin Yener ve Petar Gigic gibi oyunculardan hiçbiri beklentileri karşılayamadı. Özellikle Gigic, sahaya çıktığı 13 karşılaşmada gol atamazken, diğer forvet oyuncuları da benzer şekilde düşük performanslar sergiledi. Bu durum, takımın forvet hattındaki etkinliğini ve gol sorunlarını gözler önüne serdi.

Boluspor devre arasında yaptığı transferlerden verim alamadı! İşte o transferler

Gelecek sezon için kadro planlaması

Boluspor'un gelecek sezon için transfer politikası ve kadro planlaması, bu sezonki tecrübeler ışığında şekilleniyor. Daniel Avramovski dışında diğer transferlerin başarısızlığı, yapılan hatalı kararların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Takım, önümüzdeki sezon daha bilinçli transferler yaparak ve mevcut kadro içindeki uyumu artırarak daha başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Boluspor devre arasında yaptığı transferlerden verim alamadı! İşte o transferler

# boluspor

19 May 2024 - 15:39 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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