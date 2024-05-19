19 May 2024 - 19:00- Gündem G:

Kredi kartı kullanımı yüzde 150 arttı! Garanti BBVA'dan kritik uyarı

Türkiye'de kredi kartı kullanımı hızla artarken, beraberinde çeşitli ekonomik sorunlar da gündeme geliyor. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, kredi kartı kullanımındaki hızlı artışı dizginlemek için önlemler alınması gerektiğini belirtti. Baştuğ, geçen yıl kredi kartı kullanımının yüzde 150 oranında arttığını ve bu artışın sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

Arzu Sarı
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Kredi kartı kullanımı yüzde 150 arttı! Garanti BBVA'dan kritik uyarı mask
Kredi kartı kullanımı yüzde 150 arttı! Garanti BBVA'dan kritik uyarı
Kredi kartı kullanımı yüzde 150 arttı! Garanti BBVA'dan kritik uyarı
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Kredi kartı kullanımı yüzde 150 arttı! Garanti BBVA'dan kritik uyarı

Ekonomik durum ve yüksek borçlanma

Ülkemizde milyonlarca insan yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verirken, geçim sıkıntısını bankalara borçlanarak aşmaya çalışıyor. Kredi kartı borçları hızla artarken, borçların geri ödenme oranlarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Vatandaşların borç yükü altında ezilmesi, ekonomik dengeleri de olumsuz etkiliyor. Yüksek borçlanma oranları, bireylerin ve ailelerin ekonomik istikrarını tehlikeye sokuyor.

Kredi kartı kullanımı yüzde 150 arttı! Garanti BBVA'dan kritik uyarı

Tüketimdeki aşırı artış ve ekonomik etkiler

Baştuğ, 2024 yılında büyüme hızının yavaşladığını ve özellikle kredi kartı kullanımındaki büyümenin kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. "Geçen yılki büyüme, aşırı tüketimden kaynaklandı. Tüketimi azaltmalı, büyümeyi alternatif kaynaklardan sağlamalıyız," dedi. Bu durum, ekonominin sürdürülebilirliği açısından da önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Aşırı tüketim, uzun vadede ekonomik dengeleri bozabilir.

Kredi kartı kullanımı yüzde 150 arttı! Garanti BBVA'dan kritik uyarı

Faiz indirimi beklentileri ve olası etkileri

Baştuğ, yıl sonunda Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi olabileceğini belirterek, "Yüksek faizler, bireylerin kredi taleplerini sınırlıyor. Ortalama enflasyonun %54-55 olacağını düşünürsek, kredi kartı büyümesinin bunun altında kalacağını tahmin ediyorum," şeklinde konuştu. Faiz indirimleri, kredi kartı kullanımında yeni dengeler yaratabilir ve borçlanma oranlarını etkileyebilir.

Kredi kartı kullanımı yüzde 150 arttı! Garanti BBVA'dan kritik uyarı

Yeni düzenlemeler kapıda mı?

Hazine Bakanlığı, kredi kartları için henüz bir düzenleme çalışması olmadığını açıklasa da, kredi kartı kullanımındaki hızlı artış yeni düzenlemeleri gündeme getirebilir. Baştuğ, kredi kartı kullanımının kontrol altına alınmasının hem bireyler hem de şirketler için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Düzenlemeler, kredi kartı borçlanmasını kontrol altına alabilir.

Kredi kartı kullanımı yüzde 150 arttı! Garanti BBVA'dan kritik uyarı

Bireyler ve şirketler için ekonomik riskler

Kredi kartı borçlarının artması, bireylerin ekonomik dengelerini bozarken, şirketler için de ciddi riskler oluşturuyor. Bu nedenle, kredi kartı kullanımının kontrollü bir şekilde yönetilmesi, ekonomik istikrar için büyük önem taşıyor. Baştuğ, bu konuda bireylere ve şirketlere önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Kredi kartı kullanımı yüzde 150 arttı! Garanti BBVA'dan kritik uyarı

Gelecek için planlar ve öneriler

Baştuğ, gelecek dönem için tüketimi azaltarak büyümenin alternatif kaynaklardan sağlanması gerektiğini belirtirken, bireylerin de harcamalarını kontrol altına alarak borçlanma oranlarını düşürmeleri gerektiğini vurguladı. Bu, hem bireylerin hem de ekonominin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için gerekli bir adım. Planlar, ekonomik istikrarı destekleyici nitelikte olmalı.

19 May 2024 - 19:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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