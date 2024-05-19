Tahta kaşık ustası Mehmet Bayram! Gelir sağlarken el sanatını yaşatıyor

Geleneksel El Sanatlarına Adanmış Bir Hayat

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Bayram, unutulmaya yüz tutmuş bir el sanatını yaşatmakla kalmayıp, aynı zamanda tahta kaşık yaparak geçimini sağlıyor. Hacı Mahmut köyünde ikamet eden Bayram, Düzce'de bir süre demir işçiliği yaptıktan sonra, dönemin kaymakamının teşvikiyle ahşap el sanatlarına yönelerek yeni bir kariyere adım attı.

Kaymakamlığın Desteğiyle Ahşap Ürünlere Yöneliş

Kaymakamlığın desteğiyle merdane, oklava, ekmek tahtası gibi çeşitli ahşap ürünler üretmeye başlayan Bayram, zamanla tahta kaşık yapımında ustalaştı. Yaklaşık 5 yıldır bu uğraşını sürdüren Bayram, günde 30-40 tahta kaşık yaparak hem geçimini sağlıyor hem de kültürel bir mirası yaşatıyor.

14 Farklı Çeşitte Kaşık Üretiyor

Mehmet Bayram, kaşık yapmanın kendisini hem rahatlattığını hem de gelir sağladığını belirtti. Üretiminde ağırlıklı olarak kayın ve şimşir ağaçlarını kullandığını ifade eden Bayram, "Önceden bir kaşığı zor yapıyordum, şimdi her türlüsünü yapıyorum. Günlük ortalama 30-40 kaşık üretiyorum," dedi. Bayram, 14 farklı çeşit kaşık ürettiğini de sözlerine ekledi.

Fiyatlar ve Satış Noktaları

Kaşık fiyatlarının 10 ila 50 lira arasında değiştiğini belirten Bayram, ürettiği kaşıkları Göynük, Eskişehir, Taraklı ve İstanbul gibi çeşitli şehirlerde sattığını ve satışlarda herhangi bir sıkıntı yaşamadığını dile getirdi. Bayram, yaptığı tahta kaşıkların sağlam ve sağlıklı olduğunu da vurguladı.

Geleneksel El Sanatları ve Modern Hayat

Mehmet Bayram, tahta kaşık yaparak sadece bir gelir kapısı oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş bir el sanatını da yaşatıyor. Kaymakamlığın desteğiyle başlayan bu serüven, bugün Bayram'ın günlük hayatının bir parçası haline gelmiş durumda. Hem yerel halkın hem de farklı şehirlerden gelen müşterilerin ilgisini çeken bu kaşıklar, geleneksel el sanatlarının modern hayatla buluşmasına güzel bir örnek teşkil ediyor.