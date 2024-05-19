Ajda Pekkan’dan göz kamaştıran 6,5 Milyonluk yatırım

Ajda Pekkan’ın Lüks Araç Tercihi

Türk müzik endüstrisinin süperstarı Ajda Pekkan, kariyerinde bir ilke imza atacağı stadyum konserine hazırlık yaparken, kendisine 6,5 milyon lira değerinde bir lüks araç satın aldı. Pekkan’ın tercihi, son model Mercedes GLC jeep oldu. Ünlü şarkıcı, yeni aracını “AJD” plakası ile taçlandırarak özelleştirdi.

Garajındaki Yeni Gözde

Ajda Pekkan, zaten zengin bir araç koleksiyonuna sahip. Daha önce VIP minibüs ve uzun kasa Mercedes modellerine yer veren Pekkan’ın garajı, şimdi de dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip bu yeni araçla daha da gösterişli hale geldi. Mercedes GLC jeep, hem güçlü motoru hem de şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Tarihi Konserin Detayları

12 Haziran’da gerçekleşecek olan bu büyük konser, Ajda Pekkan’ın müzik kariyerindeki ilk stadyum konseri olacak. Konser, büyük görsel şovlar ve özel bir dans ekibinin yanı sıra, Mazhar-Fuat, Mabel Matiz, Selda Bağcan, Nilüfer, Hande Yener ve Işın Karaca gibi ünlü isimlerin katılımıyla renklenecek.

Ajda Pekkan’ın lüks yeni aracı ve yaklaşan stadyum konseri, hayranları arasında şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda. Pekkan, sahnede sergileyeceği performansla ve lüks yaşam tarzıyla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.