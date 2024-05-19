Bolu'da motokuryeler, Balıkesir'deki saldırıya tepki gösterdi

Bolu'da motokuryeler, Balıkesir'de üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın sipariş götürdüğü sokakta bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürülmesine tepkilerini gösterdi. Bu olay, Türkiye genelinde motokuryeler arasında büyük bir üzüntü ve öfke yarattı.

Motokuryeler ve Motosikletliler Toplandı

Bolu'daki motokuryeler ve bazı motosikletliler, Karaçayır Mahallesi Olimpik Yüzme Havuzu'nun önünde toplandı. Polis eşliğinde konvoy oluşturan grup, Anıtpark'a kadar giderek burada basın açıklaması yaptı. Toplanan kalabalık, sloganlar atarak saldırıyı protesto etti ve kurye ölümlerine dikkat çekti.

Adalet Çağrısı

Bolu Motosikletli Kuryeler Derneği adına açıklama yapan Berat Kundakçı, saldırıyı kınadıklarını ve adaletin tecelli etmesini istediklerini dile getirdi. Kundakçı, “Kurye ölümleri sadece bu meslek grubunu değil, toplumun her kesimini ilgilendiriyor. Adaletin yerini bulmasını ve bu tür olayların tekrar yaşanmamasını istiyoruz,” dedi.

Kurye Ölümlerine Dikkat Çekildi

Kundakçı, kuryelerin sadece işlerini yaparken hayatlarını kaybetmemesi gerektiğini vurguladı. “Kuryelerin kaderi, mesleklerini yaparken hayatlarını kaybetmek olmamalı. Bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz,” diye konuştu.

Güvenlik ve Önlemler

Motokuryeler, bu tür olayların önlenmesi için yetkililerin daha ciddi önlemler alması gerektiğini belirtti. Kundakçı, “Hem trafik güvenliği hem de kuryelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Kuryelerin güvenliği için daha etkili tedbirler alınmalıdır,” dedi.