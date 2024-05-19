Bolu'da motokuryeler, Balıkesir'deki saldırıya tepki gösterdi

Bolu'da motokuryeler, Balıkesir'de üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın sipariş götürdüğü sokakta bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürülmesine tepkilerini gösterdi. Bu olay, Türkiye genelinde motokuryeler arasında büyük bir üzüntü ve öfke yarattı.
Motokuryeler ve Motosikletliler Toplandı
Bolu'daki motokuryeler ve bazı motosikletliler, Karaçayır Mahallesi Olimpik Yüzme Havuzu'nun önünde toplandı. Polis eşliğinde konvoy oluşturan grup, Anıtpark'a kadar giderek burada basın açıklaması yaptı. Toplanan kalabalık, sloganlar atarak saldırıyı protesto etti ve kurye ölümlerine dikkat çekti.
Adalet Çağrısı
Bolu Motosikletli Kuryeler Derneği adına açıklama yapan Berat Kundakçı, saldırıyı kınadıklarını ve adaletin tecelli etmesini istediklerini dile getirdi. Kundakçı, “Kurye ölümleri sadece bu meslek grubunu değil, toplumun her kesimini ilgilendiriyor. Adaletin yerini bulmasını ve bu tür olayların tekrar yaşanmamasını istiyoruz,” dedi.
Kurye Ölümlerine Dikkat Çekildi
Kundakçı, kuryelerin sadece işlerini yaparken hayatlarını kaybetmemesi gerektiğini vurguladı. “Kuryelerin kaderi, mesleklerini yaparken hayatlarını kaybetmek olmamalı. Bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz,” diye konuştu.
Güvenlik ve Önlemler
Motokuryeler, bu tür olayların önlenmesi için yetkililerin daha ciddi önlemler alması gerektiğini belirtti. Kundakçı, “Hem trafik güvenliği hem de kuryelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Kuryelerin güvenliği için daha etkili tedbirler alınmalıdır,” dedi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.