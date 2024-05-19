Bolu’da bahçede görülen yılan korkuttu! İtfaiye ekipleri yılana müdahale etti

Bahçede Yılan Paniği

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi Hulusi Tüzmen Caddesi'nde bir evin bahçesinde yılan görülmesi paniğe neden oldu. Bahçede yılan gören ev sahipleri, hızla itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Bolu itfaiye ekipleri, yılanı güvenli bir şekilde yakalamak için çalışma başlattı.

İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi

İtfaiye ekipleri, yılanın bahçedeki bir brandanın altına saklandığını tespit etti. Ekipler, profesyonel ekipmanlarla ve dikkatli bir şekilde yaklaşarak yılanı yakaladı. Yılanın yakalanmasıyla birlikte mahalledeki panik son buldu. Yılanın türü hakkında bilgi verilmezken, herhangi bir zehirli olmadığı tahmin ediliyor.

Yılan Doğaya Bırakıldı

Yakalanan yılan, Bolu şehir merkezinden uzak bir noktaya götürülerek doğaya salındı. İtfaiye ekipleri, yılanın doğal yaşam alanına zarar verilmeden güvenli bir şekilde bırakıldığını belirtti. Bu tür olaylarda doğanın ve hayvanların korunmasının önemine vurgu yapıldı.

Doğaya ve Hayvanlara Saygı

İtfaiye yetkilileri, yılanların ekosistem için önemli olduğunu ve zararsız olduklarını belirterek, halkı bu tür durumlarda panik yapmamaya davet etti. Yılanların doğal yaşam alanlarından çıkıp yerleşim yerlerine gelmelerinin nedeninin, genellikle yiyecek arayışı olduğu açıklandı.