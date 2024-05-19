Kia’nın yeni EV6'sı sportif GT donanımıyla geldi! işte fiyatı ve özellikleri neler?

Kia’nın EV6 Yükseltmesi: Beklentiler Neler?

Kia, elektrikli araç pazarındaki dönüşümünü EV6 ile başlattıktan sonra, şimdi bu modeli daha da ileriye taşıyor. 2024 model yılı için güncellenen Kia EV6, Haziran ayında resmi olarak piyasaya sürülecek ve sportif GT versiyonu ise bu sonbaharda satışa sunulacak. İşte Kia’nın yeni EV6'sı hakkında bildiklerimiz.

EV6: Kia'nın Yeni Yüzü

Mart 2021'de tanıtılan Kia EV6, markanın ilk özel elektrikli aracı olarak büyük ilgi gördü. Ancak aradan geçen üç yılın ardından birçok otomobil üreticisi tamamen elektrikli araçlarını piyasaya sürdü. EV6’nın bu rekabet ortamında öne çıkabilmesi için yeniliklerle donatılması gerekiyordu. 2024 EV6, geniş iç mekanı, dinamik sürüşü ve 232 mil menziliyle ABD'deki en uygun fiyatlı elektrikli araçlardan biri olarak 42.600 dolardan başlıyor.

Yeni Donanımlar ve Genişleyen Menzil

Kia, 2024 model yılı için EV6'ya yeni donanım seçenekleri ekledi. "Hafif Uzun Menzilli" donanım, 45.950 dolardan başlayan fiyatıyla 310 mile kadar menzil sunuyor. AWD versiyonu ise 49.850 dolara satılıyor. Bu yeni donanımlar, EV6’nın rekabet gücünü artırıyor.

EV6'nın Gereken Yükseltmeleri

Geçtiğimiz Ekim ayında Kia, yıllık EV Günü'nde üç yeni modeli tanıttıktan sonra, EV6'nın da bir yükseltmeye ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı. EV3, EV4, EV5 ve EV9 gibi yeni nesil EV'lerin yanında EV6'nın tasarımında bazı eksiklikler fark edildi. Özellikle ön kısmındaki ince LED farlar ve diğer bazı özellikler, yeni EV6’da yerini daha modern detaylara bırakıyor.

Yeni EV6’nın Tasarımı

Yeni EV6'nın doğada kamuflajlı olarak görüntülenmesi, bazı yükseltmeleri gözler önüne serdi. MOCAR’ın videosunda, yeniden tasarlanan farlar dikkat çekiyor. Elektrikli otomobilin, EV4’e benzer şekilde daha büyük ve uzatılmış farlara sahip olduğu görülüyor. Bu değişiklikler, yeni Yıldız Haritası yıldırımının dahil edilmesi amacıyla yapıldı.

Sportif GT Versiyonu

Yenilenen GT versiyonu, agresif tampon tasarımı ve "mekanik" ızgarası ile dikkat çekiyor. Hyundai’nin yeni Aktif Hava Etek (AAS) sistemi ile donatılan bu model, yüksek hız performansını ve menzilini artırmak için tasarlandı. AAS, düşük hızlarda gizlenirken, yüksek hızlarda bastırma kuvvetini artırarak daha fazla kontrol sağlıyor.

Yeni Teknoloji ve Donanımlar

Kia’nın yeni nesil bağlantılı araç Navigasyon Kokpiti (ccNC), çift 12,3 inç ekran ile her iki modelde de standart olarak sunulacak. Ayrıca, daha büyük bir 84 kWh batarya ile donatılması bekleniyor. Bu batarya, Hyundai IONIQ 5’in Kore'deki 285 mil (458 km) menzilini 301 mil (485 km) seviyesine çıkarmıştı.

Piyasaya Çıkış Tarihleri

Yenilenen EV6 Haziran ayında resmi olarak piyasaya sürülecek ve sportif GT versiyonu Eylül ayında takip edecek. Bu arada, Kia’nın ilk üç sıralı elektrikli SUV’u olan EV9, Aralık ayında ABD'de piyasaya sürüldüğünden bu yana büyük talep gördü. Kia, bu yıl şu ana kadar 4.000’den fazla EV9 sattı.

Sonuç ve Değerlendirme

Kia’nın yeni EV6'sı, hem tasarım hem de performans açısından birçok yenilikle geliyor. Eğer yeni EV6’yı beklemek istemiyorsanız, mevcut model hala ABD'deki en iyi elektrikli araç anlaşmalarından biri. Yakınınızdaki bir bayide Kia’nın EV'leriyle ilgili fırsatları bulabilirsiniz.