Farah Zeynep Abdullah detoks kampında: Yemeksiz dört gün!

Detoks Zamanı

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının başarılı isimlerinden Farah Zeynep Abdullah, son dönemlerde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, sağlık ve enerji dolu bir hayata adım atmak için detoks kampına girdiğini duyurdu. Abdullah, dört gün boyunca hiç yemek yemediğini ve sadece sıvı tüketerek beslendiğini belirtti.

Yoğun Projelerden Detoksa

Abdullah, 'Masumlar Apartmanı', 'Bihter' ve 'Bergen' gibi birçok başarılı projede yer aldıktan sonra, fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Dilruba' karakteriyle ekranlara gelmiş ve stil değişikliğiyle uzun süre konuşulmuştu. Oyunculuk kariyerindeki bu yoğun tempo, onu detoks yapma kararı almaya itmiş gibi görünüyor.

Zorlu Başlangıç, Artan Enerji

Detoks kampının ilk günlerinde zorlandığını itiraf eden Abdullah, kamp süresince enerjisinde gözle görülür bir artış yaşadığını söyledi. Bu süreçte tamamen sıvı diyetiyle beslenen ünlü oyuncu, elindeki içeceği göstererek, "Dört gündür hiçbir şey çiğnemiyorum. Yemek yemiyorum, sadece sıvı ile besleniyorum," dedi.

Hastalıklarıyla Yüzleşme

Farah Zeynep Abdullah ayrıca detoks sürecinde sahip olduğu sağlık sorunlarını da açıkladı. Boyun fıtığı, tiroid problemleri, Haşimoto hastalığı ve beyinde lezyon bulunduğunu belirten Abdullah, bu zorluklara rağmen detoksa alıştığını ve şu anda daha iyi hissettiğini dile getirdi.