10 kişilik kamp ekibine ayı saldırdı! Kayıp kampçıları kurtarma çalışmaları tüm gün sürdü

Düzce’de gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatı, senaryo gereği kampçılara ayı saldırısı ile başladı. Tatbikatın amacı, Düzce’deki arama kurtarma ekiplerinin niteliklerini geliştirmek ve afetlere hazırlıklı olmalarını sağlamaktı. AFAD, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, UMKE, Orman ve diğer sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yürütülen tatbikat, tüm gün boyunca sürdü.

Ayı Saldırısı Senaryosu ile Başladı

Senaryo gereği, 10 kişilik kamp ekibi ayı saldırısından sonra ormana kaçarak kayboldu. Yaralı olarak saldırıdan kurtulan bir kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, AFAD koordinasyonunda çalışmalara başladı. Sekiz ayrı arama bölgesi oluşturularak, ekipler kaybolan kişileri bulmak için ormana giriş yaptı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan’dan Açıklamalar

Tatbikat alanını ziyaret eden Düzce Valisi Selçuk Aslan, “Ülkemizin afetler ülkesi olduğu gerçeğini maalesef zaman zaman tecrübe ediyoruz. En acı tecrübemiz 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri ile yaşandı. Afetlere öncesinde hazırlık yapılması gerektiğini öğrendik. Bu tatbikat ile Düzce’deki arama kurtarma ekiplerinin niteliklerini artırmayı amaçladık” dedi.

Vali Aslan, ilde 7 sivil toplum kuruluşu ve 4 kamu kurumu uhdesinde arama kurtarma ekiplerinin bulunduğunu belirtti. Bu ekiplerin niteliklerini artırmak ve eğitim yapıları ile güçlendirmek amacıyla böyle bir proje hazırladıklarını ifade etti. Tatbikat, 236 arama kurtarma personelinin katılımıyla saat 10.00’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ilk çağrı ile başladı. Ekipler, tüm gün boyunca ormanda kaybolan kampçıları aradı.

Teorik Eğitimler Pratiğe Dönüştü

Proje kapsamında verilen teorik eğitimlerin pratiğe yansıtılması amacıyla gerçekleştirilen tatbikat, ekiplerin sahada uygulama yapmalarını sağladı. Düzce’de arama kurtarma kapasitesinin artırılması ve ekiplerin afetlere hazırlıklı olması için yapılan bu tatbikat, başarıyla tamamlandı.