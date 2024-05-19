Akçakoca’da Torymus Sinensis salımları devam ediyor…

Akçakoca'da Kestane Gal Arısı ile biyolojik mücadele kapsamında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nün çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Laboratuvar ortamında üretilen Torymus Sinensis böcekleri, kestane ağaçlarını koruyarak kestane balı üretimini destekliyor.

Kestane Gal Arısı’nın zararlı etkileri

Kestane Gal Arısı, ilk kez 2021 yılında Batı Karadeniz Bölgesi'nde ve Düzce ormanlarında görüldü. Bu zararlı böcek, kestane ağaçlarında gal adı verilen şişkinlikler oluşturarak meyve oluşumunu engelliyor ve arıcılık faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Kestane Gal Arısı'nın yayılımını durdurmak, bölge ekonomisi için hayati bir önem taşıyor.

Biyolojik mücadelede Torymus Sinensis

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Kestane Gal Arısı’na karşı biyolojik mücadelede önemli adımlar atarak Torymus Sinensis türünü laboratuvarda üretmeye başladı. Bu doğal yırtıcı böcek, zararlı popülasyonunu kontrol altına almak için kullanılıyor. Torymus Sinensis, gal arılarının larvalarını yiyerek zararlı böcek popülasyonunu azaltmayı hedefliyor.

800 Torymus Sinensis böceği salımı

2024 yılında da devam eden çalışmalarda, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından üretilen 800 adet Torymus Sinensis, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü personellerinin katılımıyla kestane ormanlarına salındı. Altınçay ve Cumayanı Orman İşletme Şeflikleri'ne yapılan bu salımlar, kestane ağaçlarının korunması için büyük önem taşıyor.

Ekonomik ve ekolojik önemi

Kestane Gal Arısı'nın yayılımını durdurmak, sadece kestane ağaçlarını değil, aynı zamanda yöre halkının ekonomik refahını da korumak anlamına geliyor. Kestane ağaçlarında meyve oluşumunun sağlanması, arıcılık faaliyetlerini ve kestane balı üretimini destekleyerek bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Ayrıca biyolojik mücadele yöntemleri, kimyasal ilaç kullanımını minimize ederek çevre dostu bir çözüm sunuyor.

Biyolojik mücadelenin devamlılığı

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, Kestane Gal Arısı ile biyolojik mücadele çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Laboratuvarda üretilen Torymus Sinensis böceklerinin düzenli aralıklarla yeni salımları yapılıyor. Bu süreklilik, zararlı böcek popülasyonunun kontrol altında tutulmasını sağlayarak uzun vadede kestane ağaçlarının ve bal üretiminin korunmasına katkı sunuyor.

Geleceğe umutla bakış

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Kestane Gal Arısı ile mücadelede elde edilen başarıyı sürdürmeyi ve bu yöntemleri daha geniş alanlarda uygulamayı hedefliyor. Çevre dostu ve sürdürülebilir biyolojik mücadele yöntemleri, hem biyolojik çeşitliliğin korunmasına hem de yöre halkının ekonomik refahının artmasına katkıda bulunuyor. Bu çabalar, gelecekte de devam edecek ve kestane ağaçlarının sağlıklı kalmasını sağlayacak.