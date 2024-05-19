21 Mayıs 2024 Salı Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, , Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

21 Mayıs 2024 Salı Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MERKEZ
|ASAGI, AŞAĞI, BELKARAAĞAÇ, MUSLAR
|1 KÖY SOKAĞI, 3 KÖY SOKAĞI, 3.SK, BELKAAĞAÇ KÖYÜ YOL KENARI, GÜNEYFELAFETTIN ASAGI MAHALLE YOLU, GÜNEYFELAKETTİN, GÜNEYFELEKETTİN AĞAŞI GÜNEY, GÜNEYFELEKETTİN KÖYÜ, MUSLAR MAHALLE YOLU
|21.05.2024
|10:00
|15:00
|BOLU
|MERKEZ
|BÜYÜKCAMİ, DAĞKENT, KARAKÖY, KASAPLAR
|1.SK., 15 TEMMUZ DEMOKRASİ BULVAR, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ., 6. ADA, AHMET BAYSAL BLV., ASAGI MAHALLE 1., ASAGI MAHALLE 3., Aşağı mah 1. sok, AŞAĞI MAH 6.SOK, AŞAĞI MAHALLE SK., AŞAĞI. SK., AŞAĞIKARAKÖY - GÖLKÖY YOLU, E.5 CD., E-5, GÜÇÜKDERE SK., KARAKÖY 1.Sokak., KARAKÖY-1., KARAKÖY-1. SK., KARAKÖY-2 CD., KARAKÖY-3., KARAKÖY-HASTANE CD., PAMUKÇULAR SK., POLIKÖY EVLERI, POLİKÖY EVLERİ SK., YAŞAR ÇELİK SK., YUKARI KARAKÖY, YUKARI KARAKÖY 2., YUKARI MAH SK.
|21.05.2024
|09:30
|17:30
|BOLU
|MUDURNU
|İĞNECİLER, MERKEZ
|GÖKÖREN KÖYÜ YOLU, IGNECILER KÖY YOLU, İĞNECİLER KÖYÜ MERKEZ
|21.05.2024
|10:00
|13:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.