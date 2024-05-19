19 May 2024 - 16:44- Gündem G:

21 Mayıs 2024 Salı Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, , Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

21 Mayıs 2024 Salı Bolu Merkez,Mudurnu dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
21 Mayıs 2024 Salı Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, , Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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21 Mayıs 2024 Salı Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMERKEZASAGI, AŞAĞI, BELKARAAĞAÇ, MUSLAR1 KÖY SOKAĞI, 3 KÖY SOKAĞI, 3.SK, BELKAAĞAÇ KÖYÜ YOL KENARI, GÜNEYFELAFETTIN ASAGI MAHALLE YOLU, GÜNEYFELAKETTİN, GÜNEYFELEKETTİN AĞAŞI GÜNEY, GÜNEYFELEKETTİN KÖYÜ, MUSLAR MAHALLE YOLU21.05.202410:0015:00
BOLUMERKEZBÜYÜKCAMİ, DAĞKENT, KARAKÖY, KASAPLAR1.SK., 15 TEMMUZ DEMOKRASİ  BULVAR, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ., 6. ADA, AHMET BAYSAL BLV., ASAGI MAHALLE 1., ASAGI MAHALLE 3., Aşağı mah 1. sok, AŞAĞI MAH 6.SOK, AŞAĞI MAHALLE SK., AŞAĞI. SK., AŞAĞIKARAKÖY - GÖLKÖY YOLU, E.5  CD., E-5, GÜÇÜKDERE SK., KARAKÖY 1.Sokak., KARAKÖY-1., KARAKÖY-1. SK., KARAKÖY-2 CD., KARAKÖY-3., KARAKÖY-HASTANE CD., PAMUKÇULAR SK., POLIKÖY EVLERI, POLİKÖY EVLERİ SK., YAŞAR ÇELİK SK., YUKARI KARAKÖY, YUKARI KARAKÖY 2., YUKARI MAH SK.21.05.202409:3017:30
BOLU MUDURNUİĞNECİLER, MERKEZGÖKÖREN KÖYÜ YOLU, IGNECILER KÖY YOLU, İĞNECİLER KÖYÜ MERKEZ21.05.202410:0013:00
# mudurnu, tarih

19 May 2024 - 16:44 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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