Emekli madenciden anlamlı sergi! Maden Müzesi'nde madencilerin hayatına dokunan eserler

Zonguldak’ta emekli maden işçisi Halit Kaya, Maden Müzesi'nde açtığı sergiyle madencilerin zorlu yaşamını ve maden ocaklarını konu alan eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'nde düzenlenen sergide, Avrupa Endüstri Mirası Rotası üyesi müzede yer alan 11 eser, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Maden Müzesi’nde Madencilerin Hayatına Yolculuk

Devrek ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Halit Kaya, “Müzeler Günü” kapsamında gerçekleştirdiği sergide, kömür ocakları ve madencilik hayatının zorluklarını resmetti. Kaya, 1994 yılında maden ocağından emekli olduktan sonra başladığı maden resimlerine, dedesi ve babasının madenci olması nedeniyle çocukluktan beri aşina olduğunu belirtti.

Madencilik Mesleğinin Zorluklarını Tuvale Yansıtan Sanat

Kaya, madencilik mesleğinin meşakkatli olduğunu, kazalar, göçükler ve grizular gibi tehlikeleri resimlerine yansıttığını ifade etti. Sergilenen eserler, madencilik hikayelerinin görsel birer yansıması olarak ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Kaya, “Madencilik meşakkatli bir meslek. Kazaları, göçükleri, grizuları olan bir şey. Resimlere yansıtmaya çalıştım. Hala daha da resimlere devam ediyorum. İnşallah maden resimlerini, maden kazalarının olduğu şehirlerde sergilemek en büyük hayalim” dedi.

Madenciler Kendilerini Eserlerde Buldu

Müzeyi ziyaret eden madenciler, Kaya’nın eserlerinde kendi yaşamlarını gördüklerini belirtti. Kaya, “Maden resimlerim olması gereken yerdeydi. İnşallah daha sonra da bu resimleri buraya hediye ederiz. Madencilerle burada bütünleşmiş olurlar. Onlar resimlere bakınca kendilerini buluyorlar diyebilirim” şeklinde konuştu.

Madencilik Tarihine Duyarlı Bir Dokunuş

Halit Kaya’nın sergisi, ziyaretçilere madencilik mesleğinin zorluklarını ve madencilerin fedakârlıklarını hatırlatırken, aynı zamanda sanatsal bir yolculuk sunuyor. Kaya’nın, madencilik kazalarının yaşandığı şehirlerde de sergi açma hayali, bu eserlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak.