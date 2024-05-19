Vatandaş haşere ile mücadele etmekten bıktı! Her yeri sarmışlar

Ana Arterlerde İkinci Tur İlaçlama Başladı
Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan uzman ekipler, kent merkezindeki ana arterlerde ikinci tur ilaçlama çalışmalarına başladı. Kanalizasyon ve yağmur suyu mazgallarında sivrisinek, üvez ve hamam böceğine karşı yoğun bir mücadele yürüten ekipler, program dahilinde tüm mahalleleri ilaçlamayı hedefliyor.
Durgun Su Alanları ve Ahırların İlaçlanması
Şehir merkezinden başlayan ilaçlama çalışmaları, planlanan program doğrultusunda Düzce'nin tüm mahallelerindeki ahır, tuvalet kuyusu ve durgun su alanlarında devam ediyor. Sivrisinek ve karasinek üremesinin önüne geçmek amacıyla yapılan bu çalışmalar, mevsim ve hava koşulları elverdiği sürece periyodik olarak kesintisiz bir şekilde sürdürülecek.
Sağlıklı ve Haşeresiz Bir Çevre İçin Etkin Mücadele
Düzce Belediyesi, halk sağlığını koruma ve haşeresiz bir çevre sağlama amacıyla ilaçlama çalışmalarına büyük önem veriyor. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde, kent genelinde haşere popülasyonunun kontrol altına alınması hedefleniyor. Belediyenin yürüttüğü bu çalışmalar, vatandaşların sağlıklı ve rahat bir yaz dönemi geçirmesine katkı sağlayacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.