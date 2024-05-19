Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hangi kanalda?

Galatasaray ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Rams Park’ta karşı karşıya gelecek. Bu kritik derbi, sezonun şampiyonunu belirleyebilir ve her iki takım için de büyük önem taşıyor.

Maç tarihi ve yayın bilgileri

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonluk yarışı

Galatasaray, ligde oynadığı 36 maçta 99 puan topladı ve Fenerbahçe'nin önünde son iki haftaya 6 puan farkla giriyor. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu ilan etmek için bir puan yeterli olacak. Fenerbahçe'nin ise şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyabilmesi için Galatasaray'ı yenmesi ve ardından İstanbulspor'u da mağlup etmesi gerekiyor. Ayrıca, Galatasaray’ın son hafta TÜMOSAN Konyaspor karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.

Golcülerin yarışı

Derbi öncesinde gözler gol krallığı yarışındaki yıldız oyunculara çevrilmiş durumda. Galatasaray'dan Mauro Icardi, ligde 23 golle gol krallığı yarışında önde giderken, Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko 20 golle onu takip ediyor. Icardi, bu sezon 32 maçta 23 gol ve 9 asistle takımına önemli katkılar sağladı. Fenerbahçe’nin Dzeko'su ise 34 maçta 20 gol atarak takımına büyük katkıda bulundu.

Ev sahibi ve deplasman performansları

Galatasaray, bu sezon Rams Park’ta oynadığı 18 maçın tamamını kazanarak iç sahada mükemmel bir performans sergiledi. Bu maçlarda rakip ağlara 51 gol gönderirken, kendi kalesinde sadece 14 gol gördü. Fenerbahçe ise deplasmanda yenilgi yüzü görmeyerek dış sahada da güçlü bir performans sergiliyor.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Batshuayi (Dzeko)

Derbi analizi

Son 10 sezonda oynanan 22 derbide Galatasaray 19, Fenerbahçe ise 14 gol attı. Bu gollerin büyük çoğunluğu yabancı oyunculardan geldi. Galatasaray'ın 16 golünü, Fenerbahçe'nin ise 12 golünü yabancı oyuncular kaydetti.

Kalecilerin rolü

Derbide golcülerin yanı sıra kalecilerin performansı da belirleyici olacak. Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin kalecileri, kritik anlarda yapacakları kurtarışlarla takımlarına önemli katkılar sağlayabilir.