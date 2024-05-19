Halk pazarında fiyatlar herkesi şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı! Yok artık

Zonguldak'ta Soğuksu semtinde haftanın Çarşamba ve Cumartesi günlerinde kurulan halk pazarında fiyatlar, geçen haftaya göre önemli ölçüde düştü. Bu durum hem esnafı hem de vatandaşı memnun etti. Uygun fiyatlar ve taze ürünlerle dolu tezgahlar, halkın yüzünü güldürdü.

Domates, Salatalık ve Daha Fazlası: Uygun Fiyatlar Tezgahlarda

Pazar tezgahlarında domatesin kilogramı 20 liradan, salatalık 15 liradan, kiraz, erik ve çilek 25 liradan satılıyor. Taze fasulye, sivri biber ve patlıcanın kilogramı da yine 25 lira. Soğan 15 lira, patates ise 17 lira ile oldukça uygun fiyatlarda alıcı buluyor. Bu düşüş, vatandaşların bütçesine katkı sağlarken, esnafın da satışlarını artırmasına yardımcı oldu.

Esnaf ve Vatandaş Memnun: Pazarın Nabzı Yükseliyor

Soğuksu semt pazarında fiyatların düşük olması, hem esnafın hem de vatandaşın memnuniyetini artırdı. Özellikle son dönemde yaşanan fiyat artışları ve enflasyon karşısında, pazarın sunduğu bu fiyatlar halkın yüzünü güldürüyor. Esnaf, düşük fiyatlar sayesinde daha fazla müşteri çekiyor ve satışlarını artırıyor. Vatandaşlar ise kaliteli ve taze ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Haftalık Alışverişte Tasarruf Zamanı

Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarı, özellikle dar gelirli ailelerin bütçesine önemli bir katkı sağlıyor. Pazar alışverişi yapan vatandaşlar, diğer market ve manavlara kıyasla daha uygun fiyatlarla alışveriş yapabiliyor. Bu da ailelerin bütçesinde ciddi bir tasarruf sağlıyor.

Zonguldak Halk Pazarı: Taze ve Uygun Fiyatlı Ürünlerin Adresi

Soğuksu semt pazarında taze sebze ve meyvelerin yanı sıra, diğer gıda ürünleri de oldukça uygun fiyatlarla satılıyor. Bu durum, hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, bu fiyatların devam etmesini umuyor. Esnaf ise müşteri memnuniyetinin kendileri için öncelikli olduğunu belirtiyor.