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Fenerbahçe taraftarları RAMS Park’a akın etti: Galatasaray derbisi öncesi büyük heyecan

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı dev derbide, 2 bin 400 Fenerbahçe taraftarı RAMS Park’a ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yapan taraftarlar, büyük heyecanla takımlarını desteklemek için hazır. Derbinin tüm detayları burada!

İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe taraftarları RAMS Park’a akın etti: Galatasaray derbisi öncesi büyük heyecan mask
Fenerbahçe taraftarları RAMS Park’a akın etti: Galatasaray derbisi öncesi büyük heyecan
Fenerbahçe taraftarları RAMS Park’a akın etti: Galatasaray derbisi öncesi büyük heyecan
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Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da başlayacak bu zorlu müsabakada, 2 bin 400 Fenerbahçe taraftarı da stadyumda yerini aldı. Bu önemli karşılaşma, iki ezeli rakibin sezon sonuna yaklaşırken prestij mücadelesine sahne olacak.

Fenerbahçe taraftarları RAMS Park’a akın etti: Galatasaray derbisi öncesi büyük heyecan

Fenerbahçe taraftarının yoğun güvenlik altında stat yolculuğu

Fenerbahçe taraftarları, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği maçta yer alacak. Toplamda 30+2 otobüsle yoğun güvenlik önlemleri altında RAMS Park’a gelen taraftarlar, üst araması ve bilet kontrolünün ardından stadyuma alındı. Bu süreçte güvenlik görevlileri taraftarların sorunsuz bir şekilde stat içine girmelerini sağladı.

Fenerbahçe taraftarları RAMS Park’a akın etti: Galatasaray derbisi öncesi büyük heyecan

Dev derbi öncesi hazırlıklar tamam

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bu zorlu mücadele, sadece takımlar için değil, aynı zamanda taraftarlar için de büyük önem taşıyor. İki takımın da taraftarları, maç öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak, takımlarına destek vermek için tribünlerdeki yerlerini aldı.

Fenerbahçe taraftarları RAMS Park’a akın etti: Galatasaray derbisi öncesi büyük heyecan

# spor, destek, fenerbahçe

19 May 2024 - 17:01 İstanbul/ Sariyer- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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