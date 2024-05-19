Fenerbahçe taraftarları RAMS Park’a akın etti: Galatasaray derbisi öncesi büyük heyecan

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da başlayacak bu zorlu müsabakada, 2 bin 400 Fenerbahçe taraftarı da stadyumda yerini aldı. Bu önemli karşılaşma, iki ezeli rakibin sezon sonuna yaklaşırken prestij mücadelesine sahne olacak.
Fenerbahçe taraftarının yoğun güvenlik altında stat yolculuğu
Fenerbahçe taraftarları, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği maçta yer alacak. Toplamda 30+2 otobüsle yoğun güvenlik önlemleri altında RAMS Park’a gelen taraftarlar, üst araması ve bilet kontrolünün ardından stadyuma alındı. Bu süreçte güvenlik görevlileri taraftarların sorunsuz bir şekilde stat içine girmelerini sağladı.
Dev derbi öncesi hazırlıklar tamam
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bu zorlu mücadele, sadece takımlar için değil, aynı zamanda taraftarlar için de büyük önem taşıyor. İki takımın da taraftarları, maç öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak, takımlarına destek vermek için tribünlerdeki yerlerini aldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.