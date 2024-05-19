TÜGEM eğitimleri hız kesmeden devam ediyor

Bolu’da düzenlenen harita ve gayrimenkul eğitimi, mesleki gelişim açısından büyük bir adım olarak değerlendirildi. Katılımcılar, edindikleri bilgilerle mesleki hayatlarına değer katarken, TÜGEM’in desteğiyle mesleki becerilerini artırma fırsatı buldu. Gelecekteki etkinliklerle daha da güçlenmeyi hedefleyen TÜGEM, mesleğe değer katma misyonunu sürdürmeye devam edecek.

Bolu’da mesleki gelişim için büyük adım

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bolu Temsilciliği, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda önemli bir eğitim etkinliği düzenledi. Etkinlikte Harita Mühendisi Kazım Konak ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Kariyer Merkezi Öğretim Görevlisi Murat Er, katılımcılara değerli bilgiler sundu. Bu etkinlik, harita ve gayrimenkul sektöründe çalışanlar için büyük bir fırsat olarak değerlendirildi.

Harita ve kadastro eğitimiyle başlangıç

Eğitimin ilk bölümünde Harita Mühendisi Kazım Konak, "Harita Kadastro ve İmar Uygulamaları" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Konak, harita ve kadastro işlemlerinin temel prensipleri ve uygulamaları hakkında detaylı bilgiler vererek sektördeki en iyi uygulamaları katılımcılarla paylaştı. Bu eğitim, katılımcıların mesleki bilgilerini tazeleme ve güncel gelişmelerden haberdar olma imkanı sağladı.

Gayrimenkul işletmelerinde stratejik hedefler

Etkinliğin ikinci bölümünde ise AİBÜ Kariyer Merkezi Öğretim Görevlisi Murat Er, "Gayrimenkul İşletmelerinde Hedef Belirleme" konulu bir eğitim verdi. Er, gayrimenkul işletmelerinde stratejik hedef belirlemenin önemini ve bu hedeflere ulaşmanın yollarını anlattı. Katılımcılar, başarılı bir gayrimenkul işletmesi için gerekli olan stratejik planlama ve hedef belirleme tekniklerini öğrenerek iş hayatlarında uygulayabilecekleri yeni bilgiler edindi.

Katılımcılara teşekkür

TÜGEM, etkinliğe katılım gösteren tüm meslektaşlarına ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen TÜGEM yönetimine teşekkürlerini sundu. Ayrıca, Bimder Başkanı Sayın Bülent Efe’ye de katkılarından dolayı teşekkür edildi. Katılımcıların yoğun ilgisi ve aktif katılımı, etkinliğin başarısına büyük katkı sağladı ve mesleki gelişimlerine önemli bir katkı sunmuş oldu.

TÜGEM’in destekleri

TÜGEM’den yapılan açıklamada, camianın bilgi ve becerilerinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Bu amaç doğrultusunda düzenlenen etkinliklerde, üyelerin ve üye adayların katılımının büyük önem taşıdığı vurgulandı. TÜGEM, meslektaşlarının gelişimine katkıda bulunmayı sürdüreceğini ifade etti.

TÜGEM, gelecekte de benzer etkinliklerle meslektaşlarının bilgi ve deneyimlerini artırmaya devam edeceğini açıkladı. Özellikle harita, kadastro ve gayrimenkul alanlarında uzmanlık geliştirmek isteyen tüm meslektaşlarını, gelecekteki etkinliklere davet etti. Bu tür etkinliklerin sektördeki bilgi birikimini artırmada büyük rol oynadığı ifade edildi.