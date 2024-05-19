19 May 2024 - 22:30- Gündem G:

Göynük’te yeni Rehberlik Bürosu ve Yayın Merkezi hizmete girdi

Göynük'te halkın manevi ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Dini Yayınlar Satış Yeri, düzenlenen törenle dualar eşliğinde açıldı. Bu iki yeni hizmet noktası, Göynük'te yaşayan vatandaşlara dini rehberlik ve yayın konusunda önemli destekler sunacak.

Esra Perçin
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Göynük’te yeni Rehberlik Bürosu ve Yayın Merkezi hizmete girdi mask
Göynük’te yeni Rehberlik Bürosu ve Yayın Merkezi hizmete girdi
Göynük’te yeni Rehberlik Bürosu ve Yayın Merkezi hizmete girdi
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Göynük'te Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Dini Yayınlar Satış Yeri dualarla hizmete açıldı. Yeni hizmet noktaları, halkın manevi ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak. Açılış törenine il ve ilçe müftüleri, yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Göynük’te yeni Rehberlik Bürosu ve Yayın Merkezi hizmete girdi

Açılış töreni ve katılımcılar

Göynük İlçe Müftülüğü'nün organize ettiği açılış töreni, Aksungur (Çarşı) Camii ve Gazi Süleyman Paşa Camii'nde gerçekleşti. Törene Göynük Kaymakamı Talha Battal, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İl Müftü Yardımcısı Fadime Arslan, Göynük Müftüsü Erkan Aksu, ilçe din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, açılışta yapılan dualar ve konuşmalarla manevi bir atmosferde bir araya geldi.

Göynük’te yeni Rehberlik Bürosu ve Yayın Merkezi hizmete girdi

Açılış öncesinde makam ziyareti

Açılış öncesinde Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve Göynük Müftüsü Erkan Aksu, Göynük Kaymakamı Talha Battal'ı makamında ziyaret ederek, hediyeler takdim etti. Bu ziyaret, açılışın önemine dikkat çekmek ve yerel yönetimle olan iş birliğini pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Makam ziyaretinde, projenin detayları ve topluma sağlayacağı katkılar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Göynük’te yeni Rehberlik Bürosu ve Yayın Merkezi hizmete girdi

Göynük halkına yeni hizmetler

Göynük Müftüsü Erkan Aksu, açılış konuşmasında Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Dini Yayınlar Satış Yerinin Göynük halkına hayırlı olmasını dileyerek, projeye destek olan herkese teşekkür etti. Aksu, bu yeni hizmet noktalarının, toplumun manevi ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacağına olan inancını belirtti. Büroların, Göynük halkının dini bilgilerini artıracak ve manevi destek sağlayacak önemli merkezler olacağını vurguladı.

Bolu İl Müftüsünden dualar

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, açılış töreninde yaptığı duayla Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Dini Yayınlar Satış Yerinin hayırlı olmasını diledi. Demirtaş, bu tür projelerin toplumun manevi gelişimine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Dualar eşliğinde gerçekleşen açılış, katılımcılarda büyük bir manevi huzur oluşturdu.

Yeni hizmet noktalarının özellikleri

Aksungur (Çarşı) Camii'nde yer alan Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, vatandaşların günlük dini rehberlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet verecek. Gazi Süleyman Paşa Camii yanında açılan Dini Yayınlar Satış Yeri ise, çeşitli dini yayınların halka sunulacağı bir satış noktası olacak. Bu merkezler, Göynük halkının dini bilgi ve manevi destek ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Göynük’te yeni Rehberlik Bürosu ve Yayın Merkezi hizmete girdi

Göynük'te manevi bilinç artıyor

Bu yeni hizmet noktaları, Göynük halkının manevi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Hem rehberlik hem de dini yayın hizmetleri sunarak, toplumun her kesimine hitap etmeyi amaçlıyorlar. Bu projeler, ilçede manevi bilincin artmasına ve toplumun manevi gelişimine önemli katkılar sağlayacak.

Vatandaşlardan teşekkür

Açılış törenine katılan vatandaşlar, bu iki yeni hizmet noktasının Göynük için büyük bir kazanç olduğunu ifade ettiler. Özellikle Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nun, aile yapısının güçlenmesine katkı sağlayacağına inanan vatandaşlar, emeği geçen herkese teşekkür etti. Yeni hizmet noktalarının, Göynük halkının manevi hayatına önemli katkılar sağlayacağı belirtiliyor.

# ziyaret, aile, destek

19 May 2024 - 22:30 Bolu/ Göynük- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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