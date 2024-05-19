Köpeğinizin sağlığı tehdit altında! Sakın bunu yapmayın!

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden Uzman Veteriner Esra Selin Aksakal, köpek sahiplerini kene ilacı uygulamalarında dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kenelerle mücadelede doğru yöntemler ve erken müdahale önemlidir.

Kene ilaçlarının yanlış kullanımı

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ile Geçici Köpek Barınağı Hekimi, Uzman Veteriner Esra Selin Aksakal, kene ilaçlarının köpeklere yanlış uygulanmasının ciddi travmalara yol açabileceğini vurguladı. Aksakal, kenelerin hayvanların kanını emerek sağlığını tehdit ettiğini ve rahatsızlık verici yaralara neden olabileceğini belirterek, özellikle köpeklerin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için doğru yöntemlerle ilaç uygulamasının şart olduğunu söyledi.

Kenelerin köpeklerde yarattığı sorunlar

Kenelerin köpeklerin vücudunda ciddi rahatsızlıklar oluşturduğunu belirten Aksakal, köpeklerin keneleri vücutlarından uzaklaştırmaya çalışırken kendilerine zarar verebileceğini ifade etti. Aksakal, kenelerin hayvanlardan kan emerek büyüdüğünü ve bu süreçte hayvanların direncini düşürdüğünü vurguladı. Bu durumun, hayvanların sağlığını olumsuz etkilediğini kaydeden Aksakal, lokal antibiyotik gerektiren yaralara yol açabileceğini belirtti.

Doğru mevsimde kene ilaçlarının uygulanması

Aksakal, kene ilaçlarının doğru mevsimde uygulanmasının önemine dikkat çekti. İlkbahar ve sonbahar aylarının, kene ilaçlarının etkili bir şekilde uygulanması için ideal zamanlar olduğunu belirterek bu dönemlerde yapılan ilaç uygulamalarının, kenelere karşı daha etkili bir koruma sağladığını ifade etti.

Tüy dökme dönemi ve kene ilaçlarının önemi

Tüy dökme döneminin, kene ilaçlarının uygulanması için uygun bir zaman olduğunu belirten Aksakal, bu dönemde yapılan ilaç uygulamalarının daha etkili olduğunu söyledi. Tüy dökme döneminde köpeklerin daha savunmasız olduğunu ve bu dönemde yapılan ilaç uygulamalarının kenelerle mücadelede önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Erken müdahalenin önemi

Kenelerle mücadelede erken müdahalenin önemine dikkat çeken Aksakal, köpek sahiplerinin bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı. Kenelere karşı düzenli olarak ilaç uygulanmasının, hayvanların sağlığını korumak ve olası sağlık sorunlarını önlemek için şart olduğunu belirten Aksakal, bu tür önlemlerin, hayvanların sağlığını korumanın yanı sıra, ileride daha büyük sorunlarla karşılaşmamak adına büyük önem taşıdığını ifade etti.

Koruyucu önlemler ve bilinçli mücadele

Köpek sahiplerinin kenelerle mücadelede bilinçli ve dikkatli olmaları gerektiğini belirten Aksakal, doğru ilaç uygulama yöntemlerinin yanı sıra, köpeklerin düzenli olarak kene taramasının yapılmasının önemine dikkat çekti. Bu sayede, hayvanların sağlığını korumanın yanı sıra, kenelere karşı daha etkili bir mücadele sağlanabileceğini vurguladı.