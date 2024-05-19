- Gündem

2024 Kurban Bayramı’nda kurban kesimi nasıl olmalı? Kurban keserken hangi kurallara uyulmalı?

2024 Kurban Bayramı'nda kurban nasıl kesilir? İslâmî kurallara göre büyükbaş ve küçükbaş kurban kesimi nasıl olmalı? Kurban kesimi öncesi ve sırasında dikkat edilmesi gerekenler, Diyanet'in görüşlerine göre haberimizde…

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
2024 Kurban Bayramı’nda kurban kesimi nasıl olmalı? Kurban keserken hangi kurallara uyulmalı? mask
2024 Kurban Bayramı’nda kurban kesimi nasıl olmalı? Kurban keserken hangi kurallara uyulmalı?
2024 Kurban Bayramı’nda kurban kesimi nasıl olmalı? Kurban keserken hangi kurallara uyulmalı?
+7
Haber albümü için resme tıklayın

Kurban kesiminde dikkat edilmesi gerekenler

2024 Kurban Bayramı’nda kurban kesimi nasıl olmalı? Kurban keserken hangi kurallara uyulmalı?

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban kesimi ve bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. İslam dinine göre büyükbaş ve küçükbaş hayvanların nasıl kesileceği, kimlerin kurban kesebileceği ve kesim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler haberimizde…

Kurban ibadetinin anlamı2024 Kurban Bayramı’nda kurban kesimi nasıl olmalı? Kurban keserken hangi kurallara uyulmalı?

Kurban, Allah'a yakınlaşmak ve O'na olan bağlılığı göstermek amacıyla belirli kurallara uygun olarak hayvan kesme ibadetidir. Kurban, Müslümanlar için sadece bir ygulama değil, aynı zamanda bir adanmışlık ve fedakarlık simgesidir. Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre sünnet-i müekkede olarak kabul edilen bu ibadet, Peygamber Efendimizin de her zaman yerine getirdiği bir ibadettir.

Kurban kesimi nasıl yapılır?2024 Kurban Bayramı’nda kurban kesimi nasıl olmalı? Kurban keserken hangi kurallara uyulmalı?

Kurban kesimi, belirli adımlarla ve dikkat edilmesi gereken hususlarla gerçekleştirilir. İlk olarak, kullanılacak bıçak önceden bilenmeli ve hayvanın göremeyeceği bir yere konulmalıdır. Hayvan, ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sol tarafına yatırılır ve sağ arka ayağı serbest bırakılırken diğer ayakları bağlanır.

Tekbir ve Tehlil2024 Kurban Bayramı’nda kurban kesimi nasıl olmalı? Kurban keserken hangi kurallara uyulmalı?

Kesim öncesinde tekbir ve tehlil getirilmesi önemlidir. Üç kere "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Ardından tehlil getirilir: "Lâ ilâhe illallah Muhammedun Rasûlullah". Bu, ibadetin manevi yönünü pekiştirir.

Kesim Süreci2024 Kurban Bayramı’nda kurban kesimi nasıl olmalı? Kurban keserken hangi kurallara uyulmalı?

"Bismillâhi Allâhü ekber" diyerek hayvanın boynuna bıçak vurulur ve nefes ile yemek boruları, iki ana damar kesilir. Hayvanın tamamen kanının akması beklenir ve ardından deri yüzme işlemi gerçekleştirilir. Bu süreçte hayvana acı çektirilmemesi ve işlemin hızlı yapılması önemlidir.

Kurban kesiminde çevre temizliği

Kurban kesiminde çevre temizliği de önemli bir konudur. Kesim işlemi sırasında diğer hayvanların bu süreci görmemesi sağlanmalı ve gerekli hijyen önlemleri alınmalıdır. Kesim sonrasında etler ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duyguları pekiştirilir.

Diyanet'in Görüşleri2024 Kurban Bayramı’nda kurban kesimi nasıl olmalı? Kurban keserken hangi kurallara uyulmalı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban kesimi konusunda dikkat edilmesi gereken hususları detaylı bir şekilde belirlemiştir. Bu kurallar, kurban ibadetinin doğru ve usulüne uygun bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. Hayvan haklarına saygı ve dini vecibelerin yerine getirilmesi açısından bu kurallara uymak oldukça önemlidir.

Kurban kesimi, İslam dininde önemli bir yere sahip olan bir ibadettir ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Hem dini vecibelerin yerine getirilmesi hem de hayvan haklarına saygı açısından kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken hususlara özen gösterilmelidir. Kurban Bayramı'nda bu kurallara riayet ederek, ibadetin manevi değerini daha da artırabilirsiniz.

# çevre

19 May 2024 - 19:30 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL