19 Mayıs’ta adrenalin patlaması! Bolu ve Düzce gençliği Off-Road’da buluştu!

Bolu’lu Katılımcılar Off-Road Yarışlarına Damga Vurdu

Düzce Üniversitesi’nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen off-road yarışları gençlerin adrenalini doruk noktasına çıkardı. Özellikle Bolu’dan gelen katılımcılar yarışlara damgasını vurdu.

2 Bin Öğrenci Yarışlarda Ter Döktü

Düzce Üniversitesi Dümerang topluluğu tarafından organize edilen etkinlikte, üniversite kampüsünde kurulan parkurda heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışlara katılan 2 bin öğrenci, hem yarışmacı hem de co-pilot olarak yer aldı. Yarışların açılışını ise Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir yaptı. Sözbir, yarışlara katılım sağlayan tüm öğrencilere teşekkür etti ve kendisi de bir araçla parkura çıkarak gençlere destek verdi.

Bolu’dan Geniş Katılım

Bolu, İstanbul, Ankara ve Kocaeli’den gelen katılımcılarla büyük bir coşku yaşanan etkinlikte, izleyiciler de adrenalin dolu anlara tanıklık etti. Yaklaşık 2-3 bin seyircinin izlediği yarışlarda, özellikle Bolu’dan gelen yarışmacılar ve seyirciler dikkat çekti. Topluluk Başkan Vekili Mehmet Ali Türedi, “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında düzenlediğimiz off-road yarışlarına Bolu’dan gelen katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Aksiyon dolu anlar herkesin beğenisini kazandı” dedi.

Rektör Sözbir’den Katılımcılara Teşekkür

Etkinliğin sonunda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, katılımcılara teşekkür ederek, “19 Mayıs’ta gençlerimizin heyecanına ortak olduk. Bu tür etkinlikler gençlerin birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiriyor” şeklinde konuştu. Etkinlikte toplamda 17 araç parkura çıkarken, her araçta bir öğrenci co-pilot olarak yarıştı.