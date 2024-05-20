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19 Mayıs’ta adrenalin patlaması! Bolu ve Düzce gençliği Off-Road’da buluştu!

Düzce Üniversitesi’nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan off-road yarışlarında, Bolu’dan gelen katılımcılar büyük ilgi gördü. Yarışlara 2 bin öğrenci katıldı ve adrenalini doruklarda yaşadı.

İhlas Haber Ajansı
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19 Mayıs’ta adrenalin patlaması! Bolu ve Düzce gençliği Off-Road’da buluştu!
19 Mayıs’ta adrenalin patlaması! Bolu ve Düzce gençliği Off-Road’da buluştu!
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Bolu’lu Katılımcılar Off-Road Yarışlarına Damga Vurdu

Düzce Üniversitesi’nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen off-road yarışları gençlerin adrenalini doruk noktasına çıkardı. Özellikle Bolu’dan gelen katılımcılar yarışlara damgasını vurdu.19 Mayıs’ta adrenalin patlaması! Bolu ve Düzce gençliği Off-Road’da buluştu!

2 Bin Öğrenci Yarışlarda Ter Döktü

Düzce Üniversitesi Dümerang topluluğu tarafından organize edilen etkinlikte, üniversite kampüsünde kurulan parkurda heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışlara katılan 2 bin öğrenci, hem yarışmacı hem de co-pilot olarak yer aldı. Yarışların açılışını ise Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir yaptı. Sözbir, yarışlara katılım sağlayan tüm öğrencilere teşekkür etti ve kendisi de bir araçla parkura çıkarak gençlere destek verdi.

19 Mayıs’ta adrenalin patlaması! Bolu ve Düzce gençliği Off-Road’da buluştu!

Bolu’dan Geniş Katılım

Bolu, İstanbul, Ankara ve Kocaeli’den gelen katılımcılarla büyük bir coşku yaşanan etkinlikte, izleyiciler de adrenalin dolu anlara tanıklık etti. Yaklaşık 2-3 bin seyircinin izlediği yarışlarda, özellikle Bolu’dan gelen yarışmacılar ve seyirciler dikkat çekti. Topluluk Başkan Vekili Mehmet Ali Türedi, “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında düzenlediğimiz off-road yarışlarına Bolu’dan gelen katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Aksiyon dolu anlar herkesin beğenisini kazandı” dedi.19 Mayıs’ta adrenalin patlaması! Bolu ve Düzce gençliği Off-Road’da buluştu!

Rektör Sözbir’den Katılımcılara Teşekkür

Etkinliğin sonunda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, katılımcılara teşekkür ederek, “19 Mayıs’ta gençlerimizin heyecanına ortak olduk. Bu tür etkinlikler gençlerin birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiriyor” şeklinde konuştu. Etkinlikte toplamda 17 araç parkura çıkarken, her araçta bir öğrenci co-pilot olarak yarıştı.19 Mayıs’ta adrenalin patlaması! Bolu ve Düzce gençliği Off-Road’da buluştu!

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20 May 2024 - 09:20 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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