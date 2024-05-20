Boluspor’un Süper Lig hasreti 32 yıla çıktı

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Bodrum FK'ya 2-0 yenilen Boluspor, Süper Lig'e yükselme umutlarını bir kez daha başka bahara bırakmak zorunda kaldı. 32 yıldır Süper Lig'e hasret olan kırmızı-beyazlı ekip, 2023-2024 sezonunda da hedefine ulaşamadı.
İlk Süper Lig macerası
1965 yılında kurulan Boluspor, Türkiye Profesyonel Ligleri'ne 1966-1967 sezonunda katıldı. Kuruluşundan sadece dört sezon sonra, 1969-1970 sezonunda şampiyon olarak Süper Lig’e (o dönemde 1. Lig) yükseldi. 1972-1973 sezonunda ligi 5. sırada tamamlayarak Balkan Kupası'na katıldı ve bir sonraki sezon UEFA Kupası’nda mücadele etti.
Yükselişler ve düşüşler
İlk kez 1970-1971 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Boluspor, 1978-1979 sezonunda bir alt lige düşmesine rağmen, ertesi sezon şampiyon olarak tekrar Süper Lig'e döndü. Bu ikinci Süper Lig macerası 5 sezon sürdü ve 1984-1985 sezonunda tekrar düştü. Ancak 1985-1986 sezonunda bir kez daha şampiyon olarak üçüncü kez Süper Lig’e yükseldi ve 1991-1992 sezonuna kadar burada mücadele etti. 1992 yılında Süper Lig’e veda eden Boluspor, toplamda 20 sezon Süper Lig'de oynadı.
Play-off hayal kırıklıkları
2007-2008 sezonunda 1. Lig’e çıkarak Süper Lig hayalini yeniden canlandıran Boluspor, 2007-2008, 2008-2009, 2016-2017, 2017-2018 ve 2023-2024 sezonlarında play-off’lara kalarak Süper Lig'in kapısına dayandı. Ancak, her seferinde Süper Lig'e çıkma şansını kaybetti.
Boluspor’un play-off serüveni
2007-2008 sezonunda play-off karşılaşmasında Sakaryaspor'u penaltılarla yendikten sonra Eskişehirspor'a yenildi. 2008-2009 sezonunda ligi 3. sırada bitirdi, fakat Karşıyaka'ya penaltılarda kaybetti. 2016-2017 sezonunda Göztepe'ye iki play-off maçını da kaybetti. 2017-2018 sezonunda Gazişehir Gaziantep FK'ya karşı oynadığı iki maçı da kaybederek Süper Lig hayaline ulaşamadı. 2023-2024 sezonunda ise Bodrum FK'ya yenilerek Süper Lig hasretini 32 yıla çıkardı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.