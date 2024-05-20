Boluspor’un Süper Lig hasreti 32 yıla çıktı

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Bodrum FK'ya 2-0 yenilen Boluspor, Süper Lig'e yükselme umutlarını bir kez daha başka bahara bırakmak zorunda kaldı. 32 yıldır Süper Lig'e hasret olan kırmızı-beyazlı ekip, 2023-2024 sezonunda da hedefine ulaşamadı.

İlk Süper Lig macerası

1965 yılında kurulan Boluspor, Türkiye Profesyonel Ligleri'ne 1966-1967 sezonunda katıldı. Kuruluşundan sadece dört sezon sonra, 1969-1970 sezonunda şampiyon olarak Süper Lig’e (o dönemde 1. Lig) yükseldi. 1972-1973 sezonunda ligi 5. sırada tamamlayarak Balkan Kupası'na katıldı ve bir sonraki sezon UEFA Kupası’nda mücadele etti.

Yükselişler ve düşüşler

İlk kez 1970-1971 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Boluspor, 1978-1979 sezonunda bir alt lige düşmesine rağmen, ertesi sezon şampiyon olarak tekrar Süper Lig'e döndü. Bu ikinci Süper Lig macerası 5 sezon sürdü ve 1984-1985 sezonunda tekrar düştü. Ancak 1985-1986 sezonunda bir kez daha şampiyon olarak üçüncü kez Süper Lig’e yükseldi ve 1991-1992 sezonuna kadar burada mücadele etti. 1992 yılında Süper Lig’e veda eden Boluspor, toplamda 20 sezon Süper Lig'de oynadı.

Play-off hayal kırıklıkları

2007-2008 sezonunda 1. Lig’e çıkarak Süper Lig hayalini yeniden canlandıran Boluspor, 2007-2008, 2008-2009, 2016-2017, 2017-2018 ve 2023-2024 sezonlarında play-off’lara kalarak Süper Lig'in kapısına dayandı. Ancak, her seferinde Süper Lig'e çıkma şansını kaybetti.

Boluspor’un play-off serüveni

2007-2008 sezonunda play-off karşılaşmasında Sakaryaspor'u penaltılarla yendikten sonra Eskişehirspor'a yenildi. 2008-2009 sezonunda ligi 3. sırada bitirdi, fakat Karşıyaka'ya penaltılarda kaybetti. 2016-2017 sezonunda Göztepe'ye iki play-off maçını da kaybetti. 2017-2018 sezonunda Gazişehir Gaziantep FK'ya karşı oynadığı iki maçı da kaybederek Süper Lig hayaline ulaşamadı. 2023-2024 sezonunda ise Bodrum FK'ya yenilerek Süper Lig hasretini 32 yıla çıkardı.