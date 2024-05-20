Türkiye Şampiyonası Düzce Üniversitesi'nde heyecanla tamamlandı!

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 2024 faaliyet programında yer alan Ünilig Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Düzce Üniversitesi'nin ev sahipliğinde büyük bir başarıyla gerçekleştirildi. Müsabaka, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 29 üniversitenin katılımıyla düzenlendi.

Müsabakanın ayrıntıları ve etaplar

Şampiyonanın birinci etabı, Kaynaşlı Darıyeri Yörükler Mevkii'nde yapılırken, ikinci etap Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, üniversite öğrencileri arasında büyük bir rekabet ve heyecana sahne oldu.

Ödül töreni ve katılımcılar

Şampiyonanın ödül törenine, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Akpınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, protokol üyeleri, davetliler, sporcular ve öğrenciler katıldı.

Dereceye giren sporcular ve ödülleri

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve Rektör Nedim Sözbir, müsabakaya katılan üniversite öğrencilerine teşekkür ederek, başarılı olanları tebrik ettiler. Ödül töreninde, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Hüseyin Yüce, ikinci gün Sürat Yarışması erkeklerde Türkiye ikinciliği başarısını elde etti.

Türkiye Şampiyonası'nın önemi

Bu şampiyona, genç sporcuların yeteneklerini sergilemesi ve üniversiteler arasındaki sportif ilişkilerin güçlenmesi açısından büyük bir öneme sahipti. Etkinlik, katılımcı üniversiteler ve sporcular arasında dostluk ve rekabet ruhunu pekiştirdi.