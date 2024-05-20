ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt Bolu'da: Bölge Toplantısı ve 19 Mayıs Etkinlikleri

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt Bolu'da

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Bolu'da düzenlenen Batı Karadeniz Bölge Toplantısı'na katıldı. Bolu Şube Başkanı Atilla Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya birçok ilden temsilci katıldı. Genel merkez heyeti ile birlikte şehre gelen Bozkurt, çeşitli ziyaret ve istişarelerde bulundu.

Tanju Özcan Kahvaltıda Katıldı

ADD Bolu Şubesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir kahvaltı etkinliği düzenledi. Bu etkinliğe, Batı Karadeniz illerinden gelen ADD şube başkanları ve heyetlerinin yanı sıra, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da katıldı. Özcan, kahvaltıda yaptığı konuşmada, "Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şubemizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kahvaltı etkinliğinde Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve Atatürkçülerle buluştuk. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum," dedi.

Ziyaret ve İstişareler

Kahvaltı etkinliğinin ardından, ADD Bolu Şubesi ev sahipliğinde 2. Batı Karadeniz Bölge Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya bölge illerindeki ADD şube başkanları ve genel merkez heyeti katıldı. Toplantının ardından, ADD heyeti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, sosyal ve kültürel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Genel Başkan’dan Katılımcılara Teşekkür

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, etkinlikler ve toplantılar hakkında açıklamalarda bulundu. Bozkurt, "Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şubemizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kahvaltı etkinliğinde Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan ve Bolulu Atatürkçülerle buluştuk. Başkanımız Sayın Atilla Yılmaz ve yönetimine, katılan herkese çok teşekkür ederiz. Ayrıca, 2. Batı Karadeniz Bölge Toplantısını da başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bölge Sorumlumuz Yusuf Aslan’a, Bolu Şube Başkanımız Atilla Yılmaz’a, YDK üyemiz Remzi Kocaman’a, Genel Başkan Yardımcımız Devrim Ercan’a, Genel Saymanımız Basri Gürsoy’a ve katılan tüm değerli başkanlarımıza teşekkür ederiz" dedi.