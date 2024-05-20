Bolu-Seben karayolunda feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

Gölcük Tabiat Parkı Mevkiinde Kaza

Kaza, Bolu-Seben yolunun Gölcük Tabiat Parkı mevkiinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametinde ilerleyen 81 BH 212 plakalı otomobilin sürücüsü Eren Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın kontrolünü yitirdi. Bu kontrol kaybı sonucunda otomobil, yol kenarında bulunan uçurumdan aşağıya yuvarlandı.

Otomobil Ağaçlara Çarparak Durabildi

Kontrolden çıkan otomobil, ağaçlık alana uçtu ve ağaçlara çarparak durabildi. Bu dehşet verici kazada, sürücü Eren Y. ve araçta bulunan Buse C. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıları bulundukları yerden dikkatli bir şekilde çıkararak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

Kazayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğine dair detaylı bir soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri alınarak kazanın sebebi araştırılıyor.