Bolu-Seben karayolunda feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

Gölcük Tabiat Parkı Mevkiinde Kaza
Kaza, Bolu-Seben yolunun Gölcük Tabiat Parkı mevkiinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametinde ilerleyen 81 BH 212 plakalı otomobilin sürücüsü Eren Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın kontrolünü yitirdi. Bu kontrol kaybı sonucunda otomobil, yol kenarında bulunan uçurumdan aşağıya yuvarlandı.
Otomobil Ağaçlara Çarparak Durabildi
Kontrolden çıkan otomobil, ağaçlık alana uçtu ve ağaçlara çarparak durabildi. Bu dehşet verici kazada, sürücü Eren Y. ve araçta bulunan Buse C. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıları bulundukları yerden dikkatli bir şekilde çıkararak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.
Kazayla İlgili İnceleme Başlatıldı
Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğine dair detaylı bir soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri alınarak kazanın sebebi araştırılıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.