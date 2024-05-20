20 May 2024 - 09:28- Asayiş G:

Bolu-Seben karayolunda feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

Bolu-Seben karayolunda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. İki kişinin yaralandığı kazada, sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu-Seben karayolunda feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaralandı
Bolu-Seben karayolunda feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaralandı
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Gölcük Tabiat Parkı Mevkiinde Kaza

Kaza, Bolu-Seben yolunun Gölcük Tabiat Parkı mevkiinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametinde ilerleyen 81 BH 212 plakalı otomobilin sürücüsü Eren Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın kontrolünü yitirdi. Bu kontrol kaybı sonucunda otomobil, yol kenarında bulunan uçurumdan aşağıya yuvarlandı.

Bolu-Seben karayolunda feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

Otomobil Ağaçlara Çarparak Durabildi

Kontrolden çıkan otomobil, ağaçlık alana uçtu ve ağaçlara çarparak durabildi. Bu dehşet verici kazada, sürücü Eren Y. ve araçta bulunan Buse C. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.Bolu-Seben karayolunda feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıları bulundukları yerden dikkatli bir şekilde çıkararak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.Bolu-Seben karayolunda feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

Kazayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğine dair detaylı bir soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri alınarak kazanın sebebi araştırılıyor.

# otomobil, tedavi, kaza

20 May 2024 - 09:28 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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