Çiçeği Burnunda Başkan Göynük'ü bahar çiçekleriyle donattı

Göynük'ü bahar çiçekleriyle donattı

Batı Karadeniz’in en mistik Osmanlı kasabalarından biri olan Göynük, baharı muhteşem bir şekilde karşıladı. Bolu’nun merkeze en uzak ilçesi olan Göynük’te, çiçeği burnunda yeni Belediye Başkanı Ali Oral, göreve hızlı bir başlangıç yaptı. Başkan Oral, ilçede ilk kez Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlarla büyük beğeni topladı. İlçeyi bahar çiçekleriyle donatan başkan, halkın takdirini kazandı.

İlçe Genelinde Her Yer Çiçek Bahçesi Gibi

Göynük Belediyesi, ilçe genelinde kapsamlı bir çiçeklendirme çalışması gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Odunpazarı Belediyeleri’nin destekleriyle ilçe merkezine getirilen binlerce kır çiçeği, sokaklara, park ve bahçelere ekildi. Bolu ve Göynük Belediye ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla, ilçede çiçeklendirme, bakım ve sulama işlemleri titizlikle yürütüldü. Bu çalışmalar sayesinde Göynük, adeta bir çiçek bahçesine dönüştü.

Cumhuriyetimizin 100. Yıl Etkinlikleri

Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Göynük Belediyesi ve Bolu Kent Konseyi iş birliği ile " Atatürk ve Milli Mücadele Fotoğrafları Sergisi" ilçe halkının ziyaretine açıldı. Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen konser etkinliği, belediye meydanında gerçekleştirildi. Konsere Kaymakam Talha Battal, Göynük Cumhuriyet Başsavcısı Seçil Yargıcı Battal, Belediye Başkanı Ali Oral, eşi Ruhan Oral, Bolu Kent Konseyi Başkanı Remzi Kocaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Halktan Tam Not

Belediye Başkanı Ali Oral, düzenlediği etkinlikler ve gerçekleştirdiği çalışmalarla halkın gönlünde taht kurdu. Göynük, baharı karşılayan bu renkli ve anlamlı etkinliklerle, Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Başkan Oral, yaptığı açıklamada, "Göynük halkına bu güzel etkinlikleri sunabilmek bizim için büyük bir mutluluk. Destek veren tüm belediyelere ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz," dedi.

Göynük’te gerçekleştirilen bu etkinlikler, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerine yeni bir soluk getirdi. Göynük’ün çiçeği burnunda belediye başkanı Ali Oral’ın öncülüğünde, ilçe halkı baharı çiçekler ve coşkulu kutlamalarla karşıladı. Göynük’ün bu renkli yüzü, hem ilçe sakinleri hem de ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim sundu.