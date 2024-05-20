Bolu Valiliği'nden tarih ve kültür tanıtımı: Bolu Müzesi'ne yolculuk!

Bolu Müzesi'ne Yolculuk!

Bolu Valiliği, ilin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden Bolu Müzesi'ne dair bilgiler paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre; Kültür Merkezi binasının giriş katında yer alan Bolu Müzesi, Arkeoloji ve Etnografya olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. Müze, toplamda 17.058 eseri ile tarih ve kültür meraklılarına benzersiz bir deneyim sunuyor.

Arkeoloji Salonu: Geçmişin İzleri

Arkeoloji Salonu'nda, Neolitik Dönem’den Bizans’a kadar uzanan geniş bir tarih aralığına ait mermer, cam, maden ve pişmiş toprak eserler kronolojik olarak sergilenmektedir. Neolitik, Eski Tunç, Frig, Urartu, Lydia, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler, geçmişin izlerini yakından inceleme fırsatı sunmaktadır.

Etnografya Salonu: Geçmişin Günlük Yaşamı

Etnografya Salonu'nda ise 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen etnografik eserler sergilenmektedir. Bu bölümde, günlük yaşamda kullanılan objeler, yöresel özellikler göz önünde bulundurularak konu birliği oluşturan vitrinlerde ziyaretçilere sunulmuştur. Ziyaretçiler, bu bölümde geçmiş dönemlerin günlük yaşamına dair ayrıntılı bilgiler edinebilirler.

Müze Bahçesi: Açık Havada Tarih

Müze Bahçesi'nde Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait büyük taş ve pişmiş toprak eserler açık havada sergilenmektedir. Bu bölüm, tarihi eserlerin doğal ışık altında incelenmesine olanak tanıyan bir ortam sunmaktadır. Bahçede yürüyüş yaparken, farklı dönemlere ait büyük ve etkileyici eserleri yakından görebilirsiniz.

Zengin Tarih ve Kültür Yolculuğuna Davet

Bolu Valiliği, Bolu Müzesi'nin bu zenginliklerini zaman zaman sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak ilin tarihi, doğal ve mistik güzelliklerinin tanıtımını yapıyor. Valiliğin tanıtım çalışmaları, müzenin geniş kitlelere ulaşmasını ve ziyaretçi sayısının artmasını hedefliyor. Bolu Müzesi, hem arkeolojik hem de etnografik koleksiyonlarıyla ziyaretçilerine tarih ve kültür dolu bir yolculuk sunuyor.