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Ceza Bolu'da coşkuyla karşılandı! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri

Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Ceza konser verdi. Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi, Ceza’ya çiçek takdim etti. Bolulular, sevilen rap sanatçısıyla keyifli vakit geçirdi.

Anadolu Ajansı
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Ceza Bolu'da coşkuyla karşılandı! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri
Ceza Bolu'da coşkuyla karşılandı! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri
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Bolu’da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlarda Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı. Bolu Belediyesi’nin organize ettiği etkinlikler, gün boyunca renkli anlara sahne oldu. Bu yılki kutlamaların en dikkat çekici kısmı, Ceza’nın performans sergilediği konserdi. 

Ceza Bolu'da coşkuyla karşılandı! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri

Ceza, Bolu'da Rap Rüzgarı Estirdi

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan konser alanında gerçekleşen etkinlikte, Ceza, sevilen şarkılarıyla sahneye çıktı. Rap müziğin Türkiye'deki önemli isimlerinden biri olan Ceza, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Konser alanında toplanan kalabalık, Ceza’nın enerjik performansı ve sevilen parçalarıyla coşku dolu anlar yaşadı.Ceza Bolu'da coşkuyla karşılandı! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri

Bolu Belediye Başkanı'ndan Ceza'ya Sürpriz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, sahneye çıkarak Ceza’ya çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Özcan, yaptığı konuşmada, Ceza’nın Bolu’da sahne almasının, 19 Mayıs kutlamalarına ayrı bir renk kattığını belirtti. Bu jest, hem Ceza’yı hem de konseri izlemeye gelen vatandaşları mutlu etti.Ceza Bolu'da coşkuyla karşılandı! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri

Gençler İçin Unutulmaz Bir Gece

Konser, özellikle gençler için büyük bir coşku kaynağı oldu. Ceza’nın sahne performansı, Bolululara keyifli anlar yaşattı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen diğer aktiviteler de büyük ilgi gördü. Gün boyunca süren etkinlikler, Bolu halkının 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşamasını sağladı.

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20 May 2024 - 09:52 Bolu- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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