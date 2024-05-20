Ceza Bolu'da coşkuyla karşılandı! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri

Bolu’da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlarda Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı. Bolu Belediyesi’nin organize ettiği etkinlikler, gün boyunca renkli anlara sahne oldu. Bu yılki kutlamaların en dikkat çekici kısmı, Ceza’nın performans sergilediği konserdi.

Ceza, Bolu'da Rap Rüzgarı Estirdi

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan konser alanında gerçekleşen etkinlikte, Ceza, sevilen şarkılarıyla sahneye çıktı. Rap müziğin Türkiye'deki önemli isimlerinden biri olan Ceza, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Konser alanında toplanan kalabalık, Ceza’nın enerjik performansı ve sevilen parçalarıyla coşku dolu anlar yaşadı.

Bolu Belediye Başkanı'ndan Ceza'ya Sürpriz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, sahneye çıkarak Ceza’ya çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Özcan, yaptığı konuşmada, Ceza’nın Bolu’da sahne almasının, 19 Mayıs kutlamalarına ayrı bir renk kattığını belirtti. Bu jest, hem Ceza’yı hem de konseri izlemeye gelen vatandaşları mutlu etti.

Gençler İçin Unutulmaz Bir Gece

Konser, özellikle gençler için büyük bir coşku kaynağı oldu. Ceza’nın sahne performansı, Bolululara keyifli anlar yaşattı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen diğer aktiviteler de büyük ilgi gördü. Gün boyunca süren etkinlikler, Bolu halkının 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşamasını sağladı.