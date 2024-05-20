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Bolu Karacasu Ortaokulu Hokey Takımı Türkiye Finallerine Yükseldi

Bolu Karacasu Ortaokulu Küçük Erkekler Hokey Takımı, Kırklareli'nde düzenlenen Okul Sporları Hokey Grup Müsabakalarında büyük bir başarıya imza atarak Türkiye finallerine adını yazdırmayı başardı. Bolu'nun gururu olan genç sporcular, gösterdikleri performans ile dikkatleri üzerine çekti.

Mustafa Aykan
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Bolu Karacasu Ortaokulu Hokey Takımı Türkiye Finallerine Yükseldi mask
Bolu Karacasu Ortaokulu Hokey Takımı Türkiye Finallerine Yükseldi
Bolu Karacasu Ortaokulu Hokey Takımı Türkiye Finallerine Yükseldi
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Kırklareli'nde gerçekleştirilen Okul Sporları Hokey Grup Müsabakaları, birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Bolu Karacasu Ortaokulu, Ankara, Zonguldak ve İstanbul gibi güçlü rakipleriyle mücadele etti. Ankara ile 1-1 berabere kalan takım, Zonguldak'ı 1-0 mağlup ederek turnuvadaki iddiasını ortaya koydu. İstanbul ile ise golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı.

Bolu Karacasu Ortaokulu Hokey Takımı Türkiye Finallerine Yükseldi

Antrenörlerin rolü büyük

Takımın başarısında antrenörler İlyas Çelik, Ercan Aytaban ve Turgut Cirpan'ın katkısı büyük oldu. Tecrübeli antrenörler, oyuncularına hem teknik hem de motivasyon anlamında gerekli desteği sağlayarak takımın finallere yükselmesinde önemli bir rol oynadı.

Bolu Karacasu Ortaokulu Hokey Takımı Türkiye Finallerine Yükseldi

Bolu'dan türkiye finallerine uzanan yol

Bolu Karacasu Ortaokulu Hokey Takımı'nın bu başarısı, Bolu ilini spor alanında gururlandırdı. Genç yeteneklerin sergilediği azim ve kararlılık, onları Türkiye finallerine taşıyan en önemli faktörlerden oldu. Final müsabakaları öncesinde takım, daha fazla antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürecek.

Bolu Karacasu Ortaokulu Hokey Takımı Türkiye Finallerine Yükseldi

Hedef Türkiye Finalleri

Bolu Karacasu Ortaokulu Hokey Takımı, grup müsabakalarında elde ettiği başarılarla Türkiye finallerine adını yazdırdı. Bolu'nun gururu olan genç sporcular, Kırklareli'nde düzenlenen turnuvada Ankara, Zonguldak ve İstanbul gibi rakiplerle başarıyla mücadele etti.

Bolu Karacasu Ortaokulu Hokey Takımı Türkiye Finallerine Yükseldi

# spor, türkiye, istanbul, ankara

20 May 2024 - 09:56 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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